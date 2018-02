Hopkins: Agricultores hacen esfuerzos para sembrar pero siguen sin insusmos

Aún cuando los productores agrícolas continúan haciendo esfuerzos para impulsar la producción, “no pueden hacer milagros”, por que sin semillas, fertilizantes, agroquímicos, repuestos para las maquinarias, sin financiamiento y sin divisas, no es mucho lo que pueden hacer, asegura el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.

Desde finales del año pasado el organismo gremial de los agricultores, ha venido alertando en torno a esta situación, ya concluyó el ciclo norte verano, con resultados poco alentadores, ratificándose que apenas si se podrá alcanzar con la producción nacional, atender al 30% de la demanda de productos alimenticios del agro, con la agravante que estamos a pocos días de iniciar el ciclo más importante como es el norte-invierno, y persiste el déficit de insumos, por lo que se estima que para finales del 2018, el pueblo venezolano no tendrá que comer, como lo adelantó a mediados de enero, el Presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, durante una exposición en la Asamblea Nacional.

Recordó que hace 10 años la producción nacional abastecía el 60% del consumo de alimentos, se exportaba café, el cacao, el arroz, y otros rubros que generaban el 50% de las divisas que se requerían para importar el déficit de lo que no se producía en el país por parte de los agricultores venezolanos.

Sobre la base de las cifras estadísticas que maneja el organismo, asegura que el desabastecimiento se va a agudizar, advirtiendo que el panorama para este 2018 no es muy alentador, sobre todo por que no se está dando respuesta a los requerimientos que se han venido planteando.

-No tenemos insumos en Venezuela, no hay fertilizantes en el país, el ciclo norte verano se sembró prácticamente sin fertilizantes, aquí hicimos una labor para recuperar la superficie de siembra de arroz en un 30%, pasamos de sembrar 100 mil hectáreas a sembrar 130 mil hectáreas, pero la no existencia de fertilizantes y agroquímicos para combatir las plagas, hizo que la productividad cayera en 40%, eso significa que sembramos un 30% más y vamos a tener un 10% menos de arroz, hoy en día estamos abasteciendo solamente el 40% del consumo nacional de arroz, estamos abasteciendo el 20% del consumo nacional de azúcar, y eso que el el 70% de la infraestructura de molienda está en manos del Estado venezolano y ellos muelen el 10% de la caña de azúcar que se produce en el país; la superficie de siembra de hortalizas en la región andina cayó en un 75%, estamos en plena zafa del café y no hay como fertilizar los cafetales-, aseguró.

Aseguró que a pesar de que se ha demostrado, que Agropatria no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de los productores agrícolas tradicionales, mantiene el monopolio para el suministro de insumos, y el Ejecutivo no ha permitido que empresas particulares, realicen las importaciones necesarias, lo que ha colocado a la agricultura nacional entre la espada y la pared porque el tiempo avanza en forma inexorable y los ciclos de producción no esperan.