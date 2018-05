Denuncian que Gilber Caro padece amibiasis por agua contaminada que le suministran en la cárcel

La vida del diputado y preso político Gilber Caro corre peligro luego de ser sometido a torturas físicas y psicologicas en la cárcel para presos comunes Félix Lara.

Theresly Malavé, abogada de Caro, denunció que las condiciones en las que lo mantienen son deplorables. “Ni a un animal se le trata de esta manera. A Gilber lo mantienen aislado desde hace 72 días, no le dan comida y cuando se la dan se la entregan congelada. Lo último que comió fue tres cucharadas de arroz descompuesto porque él mismo se obligó a comerlo para tener algo en el estomágo y una arepa congelada”, detalló.

Además de esta situación solo le dan dos tobos de agua a la semana con los que tienen que bañarse, tomar agua y limpiar sus necesidades. “Todas estas condiciones causaron que Gilber tenga actualmente amibiasis y haya perdido 8 kilos. Sin contar con que su conducta está alterada porque está ansioso y nervioso al estar encerrado por mas de 72 días en una celda, que la llaman área de reflexión, donde solo ve una pared gris”, agregó.

Malavé aseguró que el ensañamiento contra el diputado de Voluntad Popular llegó a tal punto que hasta le quitaron los libros porque se negó a hacer los cantos alusivos a la revolución recordando que es un diputado de la República en ejercicio de sus funciones. “¿Qué hace un diputado de la República juzgado por un tribunal militar en una cárcel de presos comunes y siendo torturado?”, se preguntó Malave.

Ante esta situación su abogada exigió a las autoridades que sea trasladado a la carcel militar Ramo Verde momentaneamente mientras es atendido por médicos con caracter de urgencia y su libertad plena.

Por su parte, Velania de Caro, madre de Gilber Caro, relató que esta situación no solo ha afectado al diputado sino a su familia. “Yo siempre he sido una mujer fuerte, pero a raíz de esto he tenido que ser atendida por psiquiatras y su hija de 12 años, mi nieta, está sufriendo mucho porque no sabe nada de él y siempre pregunta si le pasó algo dentro de la cárcel. Ya no sabemos qué mas decirle”.

En el caso de Yeidi Caro, hermana del diputado Caro, agregó que la fundación que dirigía su hermano, donde eran atendidas personas que se encontraban en situación de calle también tuvo que cerrar.