Mototaxista se estrella con barricada y fallece

La mañana del viernes resultó ser triste y lluviosa para los seres queridos de Carlos Enrique Hernández, quienes, a las afueras de la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda (Hcuamp) de Barquisimeto, comentaron que un obstáculo atravesado en la vía y una desatención, fueron sentencia mortal para el mototaxista de 30 años de edad.

El suceso se registró como a las 3:00 de la madrugada de este viernes, en la Intercomunal Barquisimeto-Acarigua, a la altura de la urbanización Villa Roca, municipio Palavecino del estado Lara.

Contaron allegados de Carlos Enrique, que el occiso había buscado a un cliente en la urbanización La Mora y pretendía llevarlo a su destino, en El Roble, cuando habría perdido el control de su motocicleta -MD 150 blanca- para posteriormente estrellarse con un poste tumbado sobre el asfalto, sentido Cabudare-Barquisimeto, justamente al frente del centro comercial en el que se encuentra una conocida ferretería y un centro médico.

Supuestamente acostumbraba a levantarse de madrugada “para hacer unas carreras”, mientras su esposa e hijas dormían.

Afirmaron que Carlos Enrique murió en el acto debido a un fuerte golpe que recibió a nivel de su pecho, mientras que, su parrillero, llamado Jesús Efraín Primera Colina (24), fue internado en el Hcuamp politraumatizado. Antes fue auxiliado en el ambulatorio de Cabudare.

“Nosotros estamos de acuerdo con la protesta pero no con el vandalismo. Esa ‘guarimba’ estaba horrible ayer “, comentó Gustavo Rivero, compañero mototaxista del difunto.

Tras la anticipada partida de Carlos Enrique, quedan sin padre par de morochos de ocho años de edad, así como dos niñas de 2 y cuatro años.

El chino, como le decían de cariño, vivía en el asentamiento campesino La Mata y pertenecía a la línea Fung, ubicaba en el inicio de la avenida La Mata de Cabudare, frente a un supermercado.

“El gremio motorizado se siente dolido. No estamos en contra de las ‘guarimbas’. Todos sabemos que este Gobierno no sirve, pero así matándonos no se van a solucionar las cosas”, acotó Rivero.