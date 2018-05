Votaciones2018 Claudio Fermín: Es irregular uso del Carnet de la Patria #20May

Luego de ejercer su voto, Claudio Fermín, jefe de campaña de Henri Falcón, aseguró que este 20 de mayo es un día muy importante para los venezolanos porque se deja registro del pensamiento y de todo lo que se lleva por dentro.

“Si eso que llevamos por dentro, si los sueños que tenemos para nuestro país y si las opiniones que hemos venido labrando sobre cómo debe conducirse Venezuela, nos la guardamos, dejan de tener efectos”, dijo Fermín.

Por eso, han llamado a votar masivamente, aunque este derecho ha sido “acosado”, comentó. Primero cuando se comenten irregularidades y existe el ventajismo; y por otro, cuando se le pide a un ciudadanos que no haga uso de él. “Hemos levantado la bandera del voto. Nos interesa la opinión de los venezolanos y esa opinión tiene el valor para empinarse por encima de cualquier circunstancia”. Para Fermín, que sea con la opinión que el país tome su rumbo y no con el silencio.

Manifestó que de acuerdo a sus registros, la entrega de credenciales fue tardía. “No es que no estaban los testigos, sino que recibieron su credencial tardía”.

Sobre los ‘Puntos Rojos’ aseguró que es irregular su presencia cerca de los centros electorales. “…están escaneado el Carnet de la Patria. Como lo he protestado, es una plataforma pública que no puede ser utilizada. Es mejor confirmar eso. Hago un llamado a que valoremos nuestro voto, que no es solo lo que sentimos, sino la herramienta para poder tener una opción frente a lo que otros hacen”.