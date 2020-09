PulsoEmpresarial Maybelline New York y ZureGlam te muestran las últimas tendencias en maquillaje adaptadas a tu rostro

Maybelline New York se caracteriza por ofrecer a las mujeres el poder de expresarse a través del maquillaje, la oportunidad de explorar nuevos looks, hacer florecer toda la creatividad y originalidad. Es por ello, que la marca decide unirse junto a ZureGlam, para brindarte diferentes opciones y las últimas tendencias en maquillaje para que las pongas a prueba en casa.

ZureGlam, maquilladora profesional y beauty Blogger con más de diez años de trayectoria; trae para ti bajo su marca personal sus nuevas brochas de maquillaje, ideales para sombras en crema o en polvo. Con las que lograrás un acabado totalmente diferente a tu look. Brochas que se complementan a la perfección con The City Mini Palette de Maybelline New York. Este nuevo producto, incluye seis tonos armoniosos para crear un look natural y perfecto para cada ocasión; su fórmula cremosa se desliza suavemente y los pigmentos del color más puro se funden en el párpado fácilmente.

El maquillaje se ha convertido en un lenguaje, una herramienta empoderadora, que ayuda a resaltar la belleza. Es por ello que Maybelline New York y ZureGlam crean esta alianza para ofrecerte productos y accesorios innovadores de excelente calidad, que se convertirán en tus mejores aliados para tu rutina de belleza.

Dos marcas sofisticadas, glamurosas, de excelencia y calidad, inspiradas en mujeres extraordinarias y seguras de sí mismas. Maybelline New York Make It Happen,Zureglam ¿y tú que reflejas?.