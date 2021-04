Son titulares sábado #24Abr

El Plan de Alimentación no puede terminar en el carnet de la patria, advierte Griselda Reyes.

En Venezuela han fallecido casi 500 trabajadores sanitarios por COVID-19

Sector avícola advierte parálisis de 138 granjas en el país

Valencia en el puesto 50 de clasificación de las ciudades más violentas del mundo

Delcy Rodríguez no se cansa de mentir y dice que países ricos no están dando vacunas gratis

Venezuela lidera en casos de paludismo en Latinoamérica

20 horas de racionamiento eléctrico en la zona sur en san cristóbal, entre miércoles y jueves

Guaidó: ¿Por qué Maduro no va a la Cota 905 a apoyar a nuestros funcionarios?

MonitorDeVíctimas: Faes se lo llevó detenido y su familia lo halló muerto

Queman basura y escombros en pleno centro de Cumarebo

Aragüeños, obligados a cocinar a leña ante la escasez de gas doméstico

Dos fallecidos y varios heridos tras la explosión de una bombona de gas doméstico en San Bernardino

“Transportarse o comer”: Más del 90% de los hogares venezolanos enfrentan inseguridad alimentaria

Un operador del Metro de Caracas golpeó a un usuario que había entrado a la estación de Plaza Venezuela sin pagar el pasaje.

Luis Marín, dirigente del Movimiento Estudiantil de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maturín, estado Monagas, denunció que, “La universidad está totalmente desmantelada. Se llevaron los pupitres para utilizar la madera como leña y las sillas de metal para vender el hierro”, dijo.

Marín asegura que desde el inicio de la pandemia se registraron 30 robos que han dejado a la sede desmantelada “Cargaron con aires acondicionados, computadoras, materiales de Educación Física, oficina, laboratorios, comedor, entre otros”.

En el Razetti en Pto. La Cruz, hay recluidas unas 70 personas con sintomatología de Covid-19

Al menos cinco enfrentamientos con la banda de El Coqui se han registrado en 2021

La otra realidad de una Venezuela pobre: sobrevivir hurgando la basura

OVCS: En 90 días se registraron 1.506 protestas en Venezuela, 111 de ellas en Lara

Habitantes de la zona sur de Barquisimeto exigen a Hidrolara agua por tubería

Diputado Matta: El socialismo del siglo 21 despilfarro $984 mil 913 millones de renta petrolera

Conductores en Coro permanecen hasta dos y tres días para surtir gasolina

El dólar sube 30% en lo que va de abril y avanza velozmente hacia los Bs. 3.000.000

Socios de Radio Rumbos se disputan la tenencia de la emisora

Táchira Vecinos de la Victoria parte alta, denuncian que las bombonas llegaron con mucha agua y poco gas, las mismas duran entre 7 y 10 días “esto realmente es un abuso y tenemos la obligación de denunciarlo”.

El fiscal oficialista Tarek William Saab informó este viernes que fue detenida la directora del concurso Sambil Model, Jenny Lorena Rosales, por supuestamente captar jóvenes para explotación sexual en el Callao, estado Bolívar.

Sociedad civil en Mérida pide vacunación masiva

Lluvias incrementan fallas eléctricas en Monagas

Fetraharina entregó a la AN propuestas para reactivar el sector

Maduro promueve agenda ambientalista en el ALBA mientras arrasa con el Arco Minero

Isla de Margarita, en el nivel más bajo de consumo eléctrico de los últimos 15 años y el gobierno no ha sido capaz de generar la electricidad necesaria. Más de 100.000 personas se han ido del estado, el 65 % del comercio cerrado, no hay construcción, hoteles cerrados, no hay vuelos comerciales y así y todo no hay electricidad.

Pocas estaciones subsidiadas o dolarizadas con gasolina disponible en la Gran Valencia

Capemiac: El gobierno debe resolver el problema de la escasez de gasoil

Cada día hay menos empresas dedicadas a la producción de libros

Alcalde que marcó casas de pacientes con COVID-19 se contagió de la enfermedad

Simonovis acusa al Gobierno de armar a grupos criminales

Alcaldes del Táchira respaldan la reactivación del paso de carga internacional

Nada de esto es casual: Lo que dijo Simonovis sobre los recientes enfrentamientos en la Cota 90543[6:06:09]Son Titulares:Esposa de Roberto Marrero denunció que esbirros del régimen se llevaron bolsas y maletines de su casa

“No se pueden llevar la dignidad, la fuerza y la fe”, dijo Marrero a esbirros del chavismo que invaden su casa

FundaRedes alertó sobre un nuevo bombardeo en Apure

Implican a exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en caso de sobornos investigados en una corte de Miami.

Guaido a funcionarios del régimen: ¿No sienten vergüenza de seguir órdenes de quien protege mafias y no a ustedes?

Venezuela superó los 189 mil casos de Covid-19 tras otra preocupante jornada.

Blinken y Lasso ratificaron que trabajarán juntos para restaurar la democracia en Venezuela.

Todo listo para la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández este 30 Abril

Guaido: La corrupción retroalimenta al sistema totalitario y dictatorial de Maduro

La AN Ilegítima no puede nombrar un CNE Legítimo.

Profesionales y obreros ganan el mismo salario en Venezuela.

Saime habilitó nuevas plataformas de pago para cancelar trámites de documentos.

Denuncian en redes, que es impresionante cómo en cada punto de control la gente debe dejar dinero, parte de su carga o lo que sea que les dé la gana de pedir a la guardia.

Trabajadores de la salud convocan a protesta masiva para el 1º de mayo

Habitantes de Coro exigen cobro digital del pasaje

Habitantes de Cumaná protestan por falta de agua en su comunidad

Comunidad de Durigua en Portuguesa salió a las calles para pedir vacunación contra La Covid-19

Trabajadoras anzoatiguenses protestaron por equipos de bioseguridad para los hospitales

Pacientes renales de Cumaná exigen mejoras en centros de diálisis

Productores de Barinas protestaron invasiones y exigen acción de gobierno

Alcaldía en El Tigre entrega comidas en mal estado

Personal del Clínico Universitario exigió sus derechos en una nueva protesta

Estudiantes de medicina de la Unefm protestaron para exigir el reinicio de clases.

Un mes sin servicio eléctrico tienen en el sector Nuevas Delicias de Cabimas.

Américo De Grazia: La oposición va a participar en las regionales pero no le hablan claro al país.

Déficit de diésel por encima de 10.000 b/d obliga a Maduro a priorizar al sector agrícola sobre el transporte público.

El dólar paralelo se disparó más de 100 mil bolívares en un día.

Bitcoin se desplomó tras conocerse el plan de Biden de fijar un impuesto a los “ricos”.

American Express ganó 2 mil millones en el primer trimestre

Ministro de Defensa colombiano confirmó que dio positivo por coronavirus.

FDA aprobó reanudar la vacunación con dosis de Johnson & Johnson.

Scott propuso a Biden donar vacunas excedentes de EEUU para venezolanos.

Colombia registra más de 19 mil casos de Covid-19

“Levántese y lárguese”: Pablo Iglesias abandona debate tras enfrentamiento con una candidata rival

SIP denuncia violencia sistemática contra la libertad de prensa en Venezuela

Biden celebrará sus 100 días en el poder con un acto político en Georgia

Por primera vez en 10 meses, Israel no registró muertes diarias por Covid-19

Navalny pone fin a la huelga de hambre en prisión tras tres semanas

Joe Biden dialogó con el presidente turco Recep Erdogan tras revelarse que Estados Unidos se prepara para reconocer formalmente el genocidio armenio.

Guyana logra colocarse entre los 10 suplidores de petróleo de EEUU.

El Everest registra un récord de escaladores pese a la pandemia por Covid-19

Caitlyn Jenner, ícono transgénero, anuncia que se postulará a gobernadora de California

Japón declaró este viernes #23Abr un tercer estado de emergencia en Tokio, y otras tres prefecturas, para contener la cuarta ola de covid-19

Grecia registra un primer caso de la variante del coronavirus de origen indio

Estados Unidos ha detectado hasta este viernes 23-A al menos 15 casos confirmados de coágulos, entre los que hay trombosis cerebrales, en mujeres a las que se les ha administrado la vacuna contra la covid-19 de Janssen, filial belga de Johnson & Johnson.

Con el temible ritmo de un fallecido cada 5 minutos, los peruanos enfrentan el peor momento de la pandemia42[6:06:09]Son Titulares:Disturbios y protestas aisladas se volvieron a registrar en la madrugada de este viernes #23Abr en Santiago de Chile, por tercera noche consecutiva, como respuesta al intento del Gobierno de frenar el tercer retiro de los fondos de pensiones.

Un islamista mata a una policía a las puertas de su comisaría al suroeste de París

Cuba no paga sus deudas y pide financiación en la Cumbre Iberoamericana

Putin anuncia diez días no laborables en mayo para “frenar” avance de pandemia

Migrantes irregulares en Chile tienen 180 días para salir del país sin ser deportados

Denuncian asesinato de otro desmovilizado de las FARC, séptimo en 8 días.

El increíble éxito de Taiwán: En un año de pandemia, sólo ha registrado 11 muertes por coronavirus

Tragedia en India: se incendió un hospital con pacientes de COVID-19 y hay al menos 13 muertos

Las nuevas restricciones por la covid aprobadas en Alemania, incluido el primer toque de queda nocturno

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee lanzó –este viernes 23-A– El Pony, su nuevo sencillo

Despega la segunda misión tripulada de la NASA y SpaceX a la EEI

Messi se compra un apartamento de 7,3 millones de dólares en una playa de Miami

Soteldo desea salir del Santos y jugar en el Toronto FC

Eliminatorias sudamericanas rumbo a Catar 2023 se reanudarán en junio

UEFA confirma a Múnich como sede de la Eurocopa 2020

Banco JPMorgan afirma haber “evaluado mal” el impacto de la Superliga en el fútbol

El exfutbolista David Beckham se ha convertido en la cara de la Semana Mundial de la Inmunización lanzada por Unicef

Ceferin amenaza a clubes de la Superliga con no entrar en la Champions

Nadal se metió en las semifinales del Barcelona Open

Saludos

Una vez aceptamos nuestros límites, vamos más allá de estos…Albert Einstein

Próximamente estaremos apoyados por el sistema Patrón, que nos permitirá mantener este proyecto informativo.

Suscríbete en Telegram a: “sontitulares” El del megáfono tricolor.

Para más titulares ver www.elimpulso.com