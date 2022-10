DistritoCapital | “Basta de burlas”: Protestaron en La Pastora porque no tienen CANTV desde hace años #11Oct

- Publicidad -

Vecinos del eje 5 de Los Mecedores, en La Pastora (Caracas), salieron a las calles para denunciar la falta de respuesta por parte de CANTV al no garantizar el servicio en algunas zonas de este sector.

Los ciudadanos calificaron como una “burla” que algunos habitantes de la comunidad no dispongan de Internet y telefonía desde hace algunos años.

Los voceros de la protesta indicaron que son aproximadamente 120 familias quienes no cuentan con el servicio. Mencionaron que las zonas más afectadas son las partes media y alta de las Residencias de los Mecedores, Sábana del Blanco, Las Torres, El Millo, Bloque 1 y La Toma. Algunos vecinos dijeron que han reportado la avería desde hace casi 6 años y todavía no han recibido respuesta. También expresaron que siguen pagando el servicio, a pesar de no tenerlo, para evitar que CANTV les suspenda la línea.

Los vecinos han agotado todos los medios para notificar las averías. Han acudido hasta las sedes de la empresa estatal de telecomunicaciones para formalizar la denuncia y diariamente llaman a los números de atención al cliente para hacer seguimiento a los reportes. Pero a pesar de los reclamos continuos, no han recibido una respuesta y por eso decidieron tomar las calles. En la manifestación señalaron estar cansados e indignados, por lo que exigen una respuesta inmediata ante la problemática que afecta a cientos de familias.

