Día del Médico en Venezuela: Desafío de la formación de posgrado impulsa alianzas entre universidades y sector privado #10Mar

Por Violeta Villar Liste / www.webdelasalud.com

En un contexto de inocultable crisis sanitaria y migración de personal, la formación y la investigación ha conseguido aliento e impulso gracias a las alianzas entre las universidades públicas y clínicas privadas del país, en aras de acompañar la preparación continua del profesional de la Medicina

- Publicidad -

“La oferta académica, la modernización de los programas académicos y las escuelas de medicina también son un pilar fundamental para la reconstrucción del sistema de salud”, se describe en el capítulo Perspectivas de la salud en Venezuela, en el libro Comunidad Venezuela. Una agenda de investigación y acción local (2021), autoría de José Manuel Olivares.

El texto señala que “la formación de calidad de los médicos es un eslabón imprescindible en el propósito de mejorar la capacidad y la calidad de atención del sistema de salud venezolano”, tema que vuelve a la mesa del debate a propósito de la conmemoración del Día del Médico, en homenaje al Dr. José María Vargas, quien nació un 10 de marzo, fue el primer presidente civil del país, así como rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en la cual desarrolló las cátedras de Anatomía, Cirugía y Química: José María Vargas: médico y estadista, el orden para hacer República

Dr. José María Vargas

En un contexto de inocultable crisis sanitaria y migración de personal, la formación y la investigación ha conseguido aliento e impulso gracias a las alianzas entre las universidades públicas y clínicas privadas del país, en aras de acompañar la preparación continua del profesional de la Medicina.

- Publicidad -

La Dra. Claudia de Suárez, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela (UCV) e Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina (ANM) Sillón XXI, analiza que “el mejor legado que se le puede dejar a las futuras generaciones de médicos, son nuestros trabajos científicos, experiencias y apoyar las iniciativas que algunos colegas han emprendido en instituciones privadas para continuar formando especialistas en nuestro país”.

Por ejemplo, en el caso de su especialidad, la Anatomía Patológica, destaca la iniciativa de la Dra. Victoria García de Barriola, quien, en el Centro Médico Docente La Trinidad, ha comenzado a formar jóvenes médicos en esta disciplina con la ayuda de otros exdocentes universitarios de renombre.

El profesor Franco Calderaro Di Ruggiero, MD. Ph.D, cirujano y ginecólogo oncólogo, Doctor en Ciencias de la Salud y Miembro Correspondiente Nacional de la ANM, destaca, por su parte, que “existen excelentes relaciones entre las instituciones públicas y privadas que dictan cursos de posgrado y otros de perfeccionamiento, donde hay intercambio de médicos que rotan entre ellas para una mejor formación.

Por ejemplo: Médicos que rotan desde el Centro Médico Docente La Trinidad y el Servicio Oncológico Hospitalario del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), y viceversa, entre otros”.

Recuerda que “la gran mayoría de los pacientes acude a las instituciones públicas y no a la atención privada, por falta de recursos. Además, por ser mayoría quienes se ven en público, la investigación médica es más factible a pesar de los escasos recursos que tienen los hospitales, pero igual deben engranarse con el sector privado, en particular para apoyarse con otros recursos y tecnologías que no las hay en el público”.

El Dr. Huníades Urbina-Medina, MD,PhD, pediatra-intensivista y vicepresidente de la ANM de Venezuela, señala, en otro ámbito de esta cooperación público-privada, que empresas privadas han otorgado subvenciones para tesis de grado de médicos y de Doctorado con resultados relevantes y exitosos.

El Dr. Saúl Peña, presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP), señaló que las universidades y las sociedades científicas están en proceso de revisión de algunas ofertas de posgrados para alinear expectativas y lograr que todos los estudios sean acreditados por las autoridades en educación superior y reconocidos por la sociedad científica correspondiente.

De acuerdo con información compartida por la Facultad de Medicina de la UCV, entre los años 2015-2022, egresaron 3.706 profesionales entre especialidades, maestrías y doctorados.

Oferta académica colaborativa

El Centro Médico Docente La Trinidad, ubicado en Caracas, ofrece programas académicos de posgrado en Medicina.

De igual modo, promueve la participación del médico en proyectos de investigación.

Convenio con la Universidad de Oriente, permitió entregar credenciales a 78 profesionales integrantes de la primera cohorte de su Diplomado Universitario en Investigación Clínica.

El Hospital de Clínicas Caracas, por su parte, ofrece la Residencia Asistencial Programa en Medicina Interna y varios cursos de perfeccionamiento en diferentes especialidades médicas.

También la UCV y el Centro Médico de Caracas, con el objetivo de “contribuir a la atención integral de salud de calidad oportuna y adecuada”, suscribieron acuerdos de cooperación “en el campo de la investigación, extensión, fortalecimiento en planes de formación y capacitación”.

Mantener la docencia, no ceder espacios e infundir esperanza

El Dr. Huníades Urbina-Medina, indica que la mejor manera de acompañar a las nuevas generaciones de médicos venezolanos en su proceso de formación en la circunstancia adversa del sistema asistencial, “es mantenernos los profesores al frente de la docencia, sin ceder nuestros espacios, y tratar de infundir esperanza además de conocimientos a las nuevas generaciones de médicos, ya que toda crisis o emergencia, por norma, tarde o temprano, tiende a retornar a la normalidad”.

Investigación y educación son pilares del desarrollo y al fallar los recursos públicos para su financiamiento, es imprescindible buscar y hacer alianzas con las empresas privadas que hagan investigación o formular legislación sobre aportes de la empresa privada para invertir en investigación a nivel de las instituciones públicas, señala el Dr. Urbina-Medina.

La Dra. Claudia de Suárez expresa que “a los jóvenes que se están formando en nuestras universidades, hay que darles apoyo moral, cursos, material didáctico…”

En lo personal, donará libros de medicina especializada a la Universidad de Oriente (UDO) y a la Asociación Cardiovascular Centro Occidental (Ascardio): “Un material invalorable de casos de patología cardiovascular, libros, material didáctico…»

Como iniciadora en Venezuela de la subespecialidad de patología cardiovascular, está terminando de corregir un manual de Patología Cardiovascular, el cual será de gran utilidad para los jóvenes estudiantes y médicos venezolanos.

Destacó, por otra parte, el impacto de nuevas generaciones de docentes, quienes aportan en formación e investigación.

El Dr. Antonio Clemente Heimerdinger, coordinador de la Comisión de Educación Médica y Salud Pública de la ANM de Venezuela, subraya “que el contexto social está desequilibrado desde hace años y ello ha influido mucho en el desarrollo de la docencia y la investigación”.

“Debemos comenzar por mejorarlo primero y es justamente lo que estamos investigando”.

El profesor Franco Calderaro Di Ruggiero se inclina por inculcar en los estudiantes de Medicina, desde muy temprano en su formación, y luego de ella, el mantener el espíritu de ayudar a sus semejantes con vocación, teniendo en cuenta los principios de ética y moral, entre otros valores, dejando de un lado al mercantilismo de la profesión.

La dificultad de celebrar

El Dr. José O’Daly MD., DMSc., PhD reconoce que celebrar el Día del Médico es imposible en la actual circunstancia.

Advierte que el éxodo de los médicos hacia el exterior es muy grande.

Lamenta que el esfuerzo de tanto tiempo en formación se perdiera y la crisis del sistema sanitario venezolano se exprese en realidades como el retorno del dengue o malaria.

La Academia Nacional de Medicina (ANM), presidida por la Dra. Isis Nezer de Landaeta, se ha mantenido activa, y en primera línea, fomentado la divulgación, prevención y orientación desde sus espacios virtuales y físicos.

Su último comunicado hace referencia a la difteria, enfermedad que vuelve a ser una preocupación en el país.

Al respecto, la ANM se dirigió al Ministerio del Poder Popular de la Salud (MPPS), que a su vez emitió alerta, para recordar que la difteria está incluida en la vacuna pentavalente, la cual protege además contra tétanos, tosferina y enfermedad por haemophilus influenzae tipo B (Hepatitis B)

Ocurre que la cobertura vacunal en Venezuela en relación a la vacuna pentavalente está por debajo de las cifras recomendadas por la OMS (95%).

Al respecto, la ANM exhorta a “vacunar urgentemente a la población, con el fin de aumentar las coberturas vacunales, en particular entre los más susceptibles”.

Para ello, recomienda, es necesario adquirir las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) en cantidad y calidad para que se mantenga a lo largo del año.

Notificar y educar a la población en general sobre esta alerta nacional para que acudan a los centros de vacunación, es otra responsabilidad vital.

La ANM se pone a la orden de las autoridades en esta tarea y misión por aportar conocimiento, investigación y salud a un pueblo que la requiere y merece: es parte del compromiso del médico con su sociedad.

Leer más: www.webdelasalud.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí