PulsoEmpresarial ¡Pestañas que tocan el cielo con Maybelline New York!

Dentro de las mejores marcas de cosméticos y productos de maquillaje Maybelline New York se ha posicionado mundialmente como una de las marcas líderes en el mercado de la belleza, con su excelente calidad y portafolio que dentro de él presentan toda su línea de máscaras de pestañas bajo el concepto de “Levanta la Mirada” buscando impactar y realzar la ventana del alma con los productos estrella de Maybelline New York.

Siete productos estrella de su portafolio de maquillaje hoy protagonizan el mensaje de “Levanta tu mirada” utilizando las máscaras de pestañas de la marca y obteniendo pestañas de otro mundo con una longitud, definición y volumen sin límites.

Dentro de estos sietes grandes productos tenemos: Great Lash Mascara que con su fórmula con pantenol ayudara a fortalecer tus pestañas creando un look natural para el día a día; The Colossal Washable, una máscara de pestañas que da volumen al instante además de proporcionar pestañas más sanas con su fórmula enriquecida con colágeno, asegurando una mirada más realzada, sin grumos y generando un look tradicional; The Colossal Big Shot, consigue una mirada de otro mundo en una sola pasada, con su cepillo mágico y es el campeón del ultra volumen; The Flasies Mascara genera un efecto de pestañas postizas, potenciada con una nueva fórmula de pro keratina haciendo las pestañas más visibles, luminosas y largas; Falsies Lash Lift con su cepillo de doble curva e infusión de fibra genera una mirada mucho más romántica, con mucho más volumen y elevado haciendo un efecto de lifting sin necesidad de ir al salón ;Lash Sensational Mascara, tiene el primer cepillo en forma de abanico con 6 tamaños de cerdas distintas que proporcionan resultado más elevado, elegante, alargado y definido en tu mirada; y su último lanzamiento y más reciente éxito: Lash Sensational Sky High, diseñada con una alta tecnología en su cepillo convirtiéndose en el campeón de los productos en volumen e impacto en pestañas en alargamiento y volumen. Y no podemos olvidar su serum acondicionador de pestañas Falsies Lash Mask con aceite de argán y pro-keratina para unas pestañas más fuertes de la noche a la mañana.

Sin duda el portafolio de Maybelline New York es completo y lleno de expectativas, preocupados por generar y ofrecer productos de calidad que proporcionen resultados favorables para sus clientes, hoy decide que con cualquier de sus fabulosas máscaras de pestañas todas podemos “Levantar la Mirada”.

Realza tu mirada todos los días con sus máscaras de pestañas; cada una de ellas diseñada especialmente para obtener pestañas más llamativas e intensas que hablen por sí solas.

Puedes conocer más detalles de su catálogo a través de las redes oficiales de la marca: @makeithappen_ve

