Activistas venezolanos en México sobre muerte de migrantes: Los dejaron morir calcinados #29Mar

Activistas de la diáspora venezolana en México acusaron al gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de haber «permitido» la muerte de al menos 38 migrantes en el incendio del centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

“Los dejaron morir calcinados en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración, en una instancia del Estado mexicano que es responsable de la integridad física de esos seres humanos”, expresó Reinaldo Díaz, director de la ONG Venemex, durante una rueda de prensa desde la Cámara de Diputados de México, reseñó Monitoreamos.

Díaz recordó que los migrantes y refugiados venezolanos “escaparon de su país por una profunda crisis política, económica y social”.

“La gente no sale de su país como refugiado simplemente porque le provocó. La gente no camina miles de kilómetros y pasa el Tapón del Darién porque le provocó un día. La gente sale de sus países porque no aguanta más”, aseveró.

Cabe resaltar que según cifras del Instituto Nacional de Migración, 66 migrantes se encontraban dentro del referido centro de reclusión, de los cuales 12 eran venezolanos.

En total, hasta los momentos son 8 de los ciudadanos provenientes de Venezuela que perdieron la vida, y 4 se encuentran en estado delicado de salud.

