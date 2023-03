OPINIÓN Reflexiones en positivo: Entre la teoría y la práctica #30Mar

Se comenta que la teoría se aprende es con la práctica, y la experiencia me dice que hasta será verdad; porque se han visto muchos casos de que lo practico ha sido mucho más exitoso que la teoría por ello me motivo a compartir con mis amigos lectores algo que me llamo la atención, no sé explicarlo, si es real o es un cuento o una historia; pero lo que sea me salió con todo respeto escribirlo; “resulta que en un pueblo del cual no recuerdo su nombre donde vivían personas de mucho y muy buen trayecto de alto nivel académico y gente de buena chequera, con un alto grado de practicidad y visión, un ganador hecho con dureza y una habilidad de primera clase, de aspecto no muy favorable, más bien feo y un poco mal hablado, pero full de dólares y morocotas que sabía manejarlas y producirlas a su antojo y era como una de los jefes grandes del pueblo; imaginémonos con una franela y parte de la panza descubierta y las manos llenas de prendas y dándoselas de latin lover y hasta con éxitos que a el mismo lo sorprendía, aparte de practico era muy audaz, arriesgado y su poder económico lo hizo creer que lo podía todo y se atrevió hasta a correr riesgos.

Resulta que había una familia que vivían y eran vecino de este mal parecido, pero con una chequera simpática, esta familia de alta alcurnia, alta cultura, con un lenguaje académico, todos muy finos y teóricos, con grados, postgrados y varios varios idiomas; este elegante padre de familia sus ingresos nunca fueron suficientemente generosos para darle los gustos de aristocracia a su bella esposa a una señorita ya graduada con novio y un varón adolescente, muy inquieto con deseo de saber de la vida y sus aconteceres, en varias oportunidades le pregunta a su padre que él quería saber que era la teoría y la práctica y que significaba esto, lo hacía con frecuencia, pero a pesar de la insistencia del joven su papa no le daba importancia a lo que le preguntaba, hasta que un día el padre cedió y le dijo te lo voy a explicar hijo, pero vamos hacer una prueba y después te lo explico, habla con tu mama y le dices que el fulano ese, famoso y rico le manda a decir muy en privado que le da trescientos mil dólares si se acuesta conmigo, el zagaletón acepto las condiciones y se lo dijo a su mama, eso fue motivo de insulto de todo tipo para el rico, y respondió la madre al hijo ¿Cómo se imagina el que le voy hacer eso a mi marido?, grosero.

- Publicidad -

Conversan padre e hijo, el padre pregunta qué reacción tuvo tu madre y responde el hijo se molestó mucho y mandó al carrizo la práctica; el papa le dijo: habla nuevamente con tu madre y dile que el viejo está muy enamorado, esto es muy entre nosotros está dispuesto a llevar la suma hasta quinientos mil dólares, es bajo juramento que nadie sepa cuál fue la respuesta de tu mama, pensándolo bien hijo y aquí entre nosotros deseo que tu padre no trabaje tanto y también ayudarlo porque él está cansado y deseando que salgamos de esta pobreza dile que sí; otra vez el hijo le dice al padre: papá ahora si me vas a explicar lo que es la teoría y la práctica; okey responde el padre, pero ahora hazle la misma propuesta a tu hermana que está a punto de casarse con un teórico que también está en dificultades económicas, dile lo mismo que le dijiste a tu madre pero que el tipo le mandó a ofrecer de una vez quinientos mil dólares; el padre le pregunta al hijo ¿Qué te dijo tu hermana? Y joven responde: no lo pensó mucho y lo que respondió la hermana fue: yo no quiero tener la vida igual dile que sí; el padre responde ahora sí te voy a explicar la diferencia entre la teoría y la práctica, en teoría tenemos un millón de dólares y en la práctica dos P…. en la casa

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

- Publicidad -

[email protected]

IG. Volcancito2 , jgmendozad.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí