El éxito de La Primaria se centra en escoger un candidato que una todos los sectores, según el padre Ugalde #8Abr

De acuerdo al padre Luis Ugalde, exrector de la UCAB, el éxito de La Primaria no se verá reflejado en el partido que gane, si no cuando el ganador o ganadora de la elección interna de la oposición “sea capaz de unir a chavistas y no chavistas, civiles y militares que anhelan el cambio político”.

En un artículo de opinión publicado por Radio Fe y Alegría, Ugalde destacó que debido a que el deterioro del país es tan grande, el gobierno que viene después de 2024 estará condenado al fracaso, si los venezolanos “no hacemos el milagro de aunar -unir- al país para el cambio decidido a la democracia y al rescate de instituciones y de productividad económico-social hoy en ruinas”.

“Para ello necesitamos un candidato que sea claro, firme y esté concentrado en el difícil renacer nacional, y al mismo tiempo abierto a todo el que quiera sumarse para el éxito de ese pacto nacional. Su misión no es la de excluir y vengar, sino encarnar la respuesta al inmenso malestar y conducir a la nación para renacer, aprendiendo de las transiciones que resultaron exitosas gracias a sus inclusiones sorprendentes”, acotó.

Asimismo, señaló que la tragedia es grande y la tarea titánica para este año, resaltando que “millones de niños sin escuela y cientos de miles de maestros muriéndose de hambre, los servicios públicos de salud desmantelados y millones sin acceso a ellos; una economía agonizante que para renacer requiere de una rápida respiración artificial de miles de millones de dólares, promovida por empresarios audaces, que abren oportunidades generando alianza y empleo con millones de trabajadores, hoy en la miseria”.

Para Ugalde, La Primaria es mucho más que una votación, es una movilización que además de poner en marcha a los desesperanzados va a obligar a quienes aspiran a ser elegidos candidatos a renacer desde la agonía hacia una unidad superior. «Necesitamos que cada candidato entre a competir “contra los otros” y esté decidido a salir a trabajar “con los otros”.

