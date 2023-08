90% de los estudiantes de sexto grado no están preparados para pasar a bachillerato, según Federación Venezolana de Maestros #2Ago

De acuerdo a la Federación Venezolana de Maestros, al menos el 90% de los estudiantes de 6° grado no están preparados para avanzar al bachillerato, tras tener problemas en áreas como Matemáticas, Ciencias y Castellano.

Carmen Teresa Márquez, secretaria general de la organización gremial y sindical, señaló que “los niños no están aprendiendo. La Federación Venezolana de Maestros realizó una investigación para los niños de 6to grado y 90% de los niños no respondió en áreas de Matemáticas, Ciencias y Castellano. Están saliendo los niños mal preparados en los colegios, no hay calidad”.

Por medio de una rueda de prensa señaló que el año escolar culminó en condiciones pésimas y nunca antes vistas en el país, alertando que Barinas es uno de los estados donde no hubo clases durante el último periodo, por lo que los estudiantes “lo perdieron completamente”.

La secretaria general de la FVM acotó que las autoridades venezolanas obligan a los docentes a pasar a los niños y jóvenes de curso aunque no hayan recibido clases, alertando que “queremos que los niños pobres estudien, que los niños de las zonas populares puedan tener clases en septiembre, pero usted, gobierno, garantice la educación del pueblo venezolano”.

Esta semana la profesora Jully Cegarra, presidenta de Sinvemal en Lara, señaló que desde el gremio docente perciben que la administración de Nicolás Maduro “se burla” de los educadores, al mismo tiempo que compartió su preocupación en esta culminación del año escolar, donde consideran que hay alumnos que recibieron clases “incompletas”, otros “solo por dos periodos. “No hay un trabajo del Gobierno para mejorar la estructura y será peor si no se firma la tercera contratación colectiva en este proceso, que es lo que aspiramos. La paz escolar va a depender de ellos porque si ellos no ceden nosotros tampoco vamos a ceder”, finalizó.

