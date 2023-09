Darwin González niega acusaciones de corrupción y se va sin responderle a la prensa #7Sep

Trabajo de: www.runrun.es

El alcalde del municipio Baruta (Miranda), Darwin González, declaró este jueves, 7 de septiembre, sobre los funcionarios de la Alcaldía que fueron señalados por corrupción.

Durante una rueda de prensa, González respondió, por primera vez, ante la «supuesta vinculación» de sus exfuncionarios Harold Sosa y Juan Carlos Posner, ingeniero municipal y director general de la Alcaldía de Baruta.

Harold Sosa y Juan Carlos Posner fueron detenidos en abril de 2023 tras vincularse a «posibles actos de corrupción».

«Lo primero que debo decir es que estos funcionarios están suspendidos de sus cargos, como dicta la norma lega», inició González su declaración.

Asimismo, señaló: «Estamos en una fase de investigación. Por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar algo que desconozco y no he tenido acceso».

