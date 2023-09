Por qué ahora el CNE sí ofrece colaborar con la Comisión Nacional de Primaria #27Sep

Sorprendió Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando informó que “unanimente,” los rectores de ese organismo habían decidido colaborar con la Comisión Nacional de Primaria, con el fin de efectuar las elecciones del sector más organizado de la oposición, que escogerá al candidato para los comicios presidenciales del 2024.

Y sorprendió porque no había encontrado respuesta del anterior directorio del organismo electoral, el cual renunció totalmente, al cual le había hecho su solicitud el 2 de junio de este año, esa misma oposición, que aglutina a Acción Democrática encabezada por Henry Ramos Allup; Primero Justicia, liderada por Henrique Capriles Radonsky; Un Nuevo Tiempo, presidido por Manuel Rosales; y Voluntad Popular, que tiene de candidato a Freddy Superlano; a través de la Comisión Nacional de Primaria, presidida por el doctor Jesús María Casal.

La petición concretamente era de asistencia técnica, apoyo logístico, operativo y tecnológico para dicho proceso.

La ingeniera industrial María Corina Machado y otros aspirantes se habían mostrados opuestos a la ayuda que pudiera prestarles el CNE por considerar que este organismo responde a directrices del gobierno nacional. Aún no había sido inhabilitada por 15 años, situación que dio a conocer el 30 de junio el diputado José Brito, de la Asamblea Nacional, mostrando un oficio de la Contraloría General de la República, a cargo de la cual estaba Amoroso.

¿Por qué ahora, en forma unánime, los rectores del CNE ofrecen su colaboración a la Comisión Nacional de Primaria si el propio gobierno y el partido oficialista, a través de Diosdado Cabello, ha venido repitiendo que las elecciones internas de la oposición no se van a dar y que habrá un consenso fuera de ellas, en las cuales el candidato será Manuel Rosales? ¿Se le está poniendo el mayor obstáculo a quien, según todas las encuestas, estaba desprendida en la carrera presidencial como es María Corina Machado? Estas y otras preguntas relacionadas con una jugada de parte del gobierno han surgido en los últimos cinco días.

El Impulso consultó al politólogo y profesor universitario Santiago Andrés Rodríguez, quien indicó:

El directorio tomó esa decisión ante los ojos de la comunidad internacional, que está muy atenta al proceso de primaria. El costo político es elevado para el CNE si se genera la opinión de que pretende sabotear o trata de impedir que se haga este proceso. De esa forma evita que se produzcan especulaciones y como institución hace ver que está dispuesta a colaborar con la Comisión Nacional de Primaria.

Sabemos que dentro del directorio del organismo hay rectores que tienen afinidad con el gobierno, lo que no debiera ser porque la Constitución establece que deben ser figuras independientes.

Seguramente han evaluado la estrategia que deben utilizar y han medido ya la participación de los ciudadanos en ese proceso. No van a sabotear unas elecciones internas de la oposición donde participaría, según los resultados de las encuestas, aproximadamente un millón de personas que, aunque no tengo el porcentaje total de electores, sería menos del diez por ciento de la población electoral.

Quieren de esa forma demostrar ante la opinión internacional la poca movilización que tendría esas elecciones, lo que pone en entredicho el liderazgo de los que están participando en la Primaria.

Por otro lado, lo que sí es evidente es que el CNE vaya a negociar el asunto de los inhabilitados, como son los casos de María Corina Machado, Henrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano. A la mesa técnica o Comisión Mixta, le va a decir el CNE que el sistema no permite la inscripción de los mencionados aspirantes.

En ese asunto, yo creo que la Comisión Nacional de Primaria va a decir que no. Le daría las gracias, y, desde luego, continuaría con el proceso como ya había decidido hacerlo. Y el CNE diría a la opinión internacional que ofreció sus servicios, pero la oposición no aceptó. De ese modo su estrategia les permitiría afirmar que no han tenido interés en impedir la Primaria.

Otro aspecto a considerar es que el CNE le proponga a la CNP llegar a un acuerdo para posponer las elecciones del 22 de octubre, lo que haría pensar a la Comisión, ya que el problema que tiene ésta es el tiempo.

Porque, no obstante haber dicho que tienen todos lo que han denominado locaciones electorales, pareciera que no hay ambiente electoral para la Primaria.

Aparte de esas consideraciones, dice Santiago Andrés Rodríguez, lo que sí es verdad es que la Comisión Nacional de Primaria está entrampado con las inhabilitaciones y muy especialmente con María Corina Machado, quien ha sido la vocera de la no participación de las elecciones internas de la oposición con el apoyo del CNE.

Pero, la mayoría de los que integran la CNP están conscientes que es cuesta arriba realizar un proceso electoral sin el concurso del CNE, por cuanto las locaciones en casas de familia o en otros lugares que no son planteles educativos, no despiertan mucho interés.

Pienso, dice nuestro entrevistado, que podría decepcionar más a la gente y los sectores que adversan al gobierno se darán cuenta que con una participación pírrica traerá mayores críticas a los dirigentes de los partidos de oposición.

Hasta ahora, concluye Santiago Andrés Rodríguez, los estudios serios demuestran que hay una gran desafección con la clase política, lo que quiere decir que la mayoría de la gente no está motivada a participar en la Primaria y sólo hay ánimo en el voto partidista, en el voto de estructura y el voto radical.

