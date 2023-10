RETACITOS #1Oct

Mientras el Estado Venezolano y el Ministerio de Educación aseguran que todos los centros educacionales del país, están listos para recibir el contingente de estudiantes que va a cursar el período lectivo 2023-2024, al parecer esto no es tan cierto, ya que los organismos gremiales como la Federación Venezolana de Maestros y el Colegio de Profesores, han advertido que el 70% de la infraestructura de las escuelas y liceos no están en condiciones para el inicio de clases y solo el 30% de alrededor de 27.000 planteles, en los cuales se atiende a cerca de 8 millones de estudiantes, el 87% carecen de condiciones mínimas para dar clases, como lo afirma en términos categóricos la profesora Raquel Figueroa, dirigente de la Federación de Colegios de Profesores de Venezuela. De acuerdo con las informaciones publicadas por la prensa regional, la dotación de libros, equipos tecnológicos, material pedagógico y didáctico, además de mobiliario en las escuelas y liceos públicos no se ven desde hace unos 10 y 15 años en Lara, según información del gremio de educación. La Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) se ha convertido en un elefante blanco y las Bricomiles al parecer solo reparan y le hacen mantenimiento a las escuelas bolivarianas, como si el resto de las edificaciones no estuvieran en Venezuela. Sin embargo, el colmo de la desidia del Ministerio de Educación, tal como lo hemos visto en vídeos que se han hecho virales, que revelan que cuando las madres van a inscribir, las docentes le advierten tras llevarlo a un salón lleno de pupitres convertidos en chatarras: “tienes que llevarte su pupitre para repararlo, traerlo pintadito y con su nombre para que pueda escuchar sus clases durante todo el año”. La pregunta que surge es, ¿estas escuelas y liceos no tienen asignaciones presupuestarias para su funcionamiento operativo? ¿Por qué los padres y representantes, tienen que resolver un problema que le corresponde al gobierno? Ahí les dejo esa.

Aseguran que funcionarios de Corpoelec, al parecer hacen visitas de “cortesía” a los industriales de la ciudad para exigir que cada empresa debe autogenerar su propia energía, caso contrario se les aplicara el alicate sin compasión. Quienes poseen plantas para cumplir con la orden, advierten a los oscuros funcionarios, que hace falta el gasoil para poder cumplir con la exigencia. Quienes no están en capacidad de autogenerar su propia energía deberán llamar a María, y no precisamente la Machado. Por lo bajo se percibe que la discrecionalidad de la medida ampara el cuanto hay pa’ eso y un extenso margen de tropelías. Hay industrias con la orden de corte por la incapacidad de adscribirse al plan sugerido, que aún disponen del servicio, porque los funcionarios de Corpoelec no disponen ni carros, ni gasolina para cumplir con el plan de cortes. Todo un estado potencia. Por supuesto que esta es una nueva demostración de abuso de poder, por cuanto la empresa de servicio eléctrico, incluyendo el ministerio del ramo, están conscientes que el Sistema Eléctrico Nacional está colapsado, que ya no da para más debido a la falta de inversiones para mantenimiento de las redes y programas de expansión, e incluso un trabajo de investigación de Transparencia Venezuela revela que solo en proyectos destinados para el sistema eléctrico, Venezuela desembolsó más de 29 mil millones de dólares desde el 2010, a pesar de ello el país experimenta por segunda vez un marcado déficit de generación de energía eléctrica que obligó la implementación de un programa de racionamiento eléctrico inconsulto y no informado, que afecta el desarrollo empresarial, comercial y el disfrute de un nivel de vida adecuado para los venezolanos, resultando el colmo que ahora pretendan obligar a las industrias a autogestionar su energía, una responsabilidad que es única y exclusiva del Estado venezolano, que no ha podido cumplir con estos objetivos porque presuntamente se han robado los reales.

Las constantes denuncias que se han venido haciendo, por parte de los vecinos del municipio Palavecino, y otros municipios de Lara con el sobreprecio del gas doméstico, parece que las autoridades de la Sundde les tiene sin cuidado, porque las empresas y los distribuidores siguen cobran lo que les da la gana, sin que nadie se atreva a denuncia públicamente por temor a que lo pongan en la “lista negra” y no le despachen más del combustible. En efecto, la bombona de 10 Kg tiene un precio establecido de Bs. 28, pero la cobran a Bs 35 más Bs. 10 adicionales por “viáticos”, si es una bombona, si son 2 cobran Bs. 20; la bombona de 18 Kg la venden a Bs. 55 más 10 de viáticos por cada bombona, dos son Bs. 130; las de 27 kg, Bs. 84 c/u más los 20 de viáticos son Bs. 188 y las de 43 kilos cuestan Bs. 110 c/u + 20 de viáticos da un total de Bs. 240 las dos bombonas. El procedimiento al parecer lo hacen similar al del Clap, pero ahora con el gas express, justificando los arbitrarios e ilegales aumentos con la excusa de que es para comprarle guantes y botas a los trabajadores del gobierno. Estamos conscientes que el transporte y la comercialización de las bombonas de gas, representan un gasto para las empresas distribuidoras y comercializadoras del preciado combustible, pero esto no implica que tengan que vender el producto con elevados sobreprecios, para aumentar el volumen de ganancias que en forma irregular se meten en el bolsillo. Por lo tanto, resulta verdaderamente inconcebible, que no están conformes con lo que los usuarios del gas tienen que pagarle a la distribuidora en la región, sino que también hay que financiarles las vacaciones y los uniformes a los empleados públicos. La verdad que no hay derecho. Nos gustaría conocer la opinión de Lara Gas.

¿Guyana mata salario?. Acudir al sentimiento y amor patrio cuando un régimen sin talante democrático está en peligro de ser desplazado, es una táctica de muy vieja data en la historia de la humanidad, por eso los trabajadores activos, jubilados y pensionados del país no debemos caer en estos trapos rojos y seguir exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la CRBV, que obliga al ejecutivo nacional a ajustar ANUALMENTE el salario mínimo de acuerdo al valor de la canasta básica, exigirle al ciudadano presidente de la República que se apegue también al Art 236 de la CRBV que dice tácitamente «el Presidente está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución». Dicho esto, es necesario recalcar que es el gobierno que le huye al Derecho, y se inventa hechos noticiosos, uno detrás de otro para desviar la atención de los verdaderos problemas del pueblo, pero el estómago, los bolsillos, las mesas del comedor y la paciencia de los ciudadanos ya no le hace caso a esos falsos positivos, es por eso que creemos que hacer un referéndum consultivo sobre si estamos de acuerdo o no de que el Esequibo es nuestro, es una necedad, es una pérdida de tiempo y sobre todo de dinero, que bien podría servir para otras carencias que padecen nuestros conciudadanos, ejemplo la adquisición de un TOMÓGRAFO en Lara que esté al servicio del pueblo que no tenga recursos para ir al sector privado. El Esequibo es nuestro y punto, es como dijo el periodista Vladimir Villegas en su programa, cito: «… es como si a uno le preguntara si quiere a su mamá ?..» por supuesto que la respuesta es un SÍ contundente. Compañeros trabajadores no caigamos en estas distracciones y sigamos trabajando en un cambio político, democrático, constitucional, pacífico y electoral, como una vía de conseguir respuestas a nuestras ya longevas e innumerables exigencias a un Régimen enemigo del pueblo venezolano que lo único que persigue es mantenerse en el poder por el poder mismo sin importarle el sufrimiento del pueblo. Dios Bendiga a Venezuela

Tomando en consideración que esta sección, tuvo activa participación inicial en la denuncia de la escasez de agua en la zona, les presentamos el último reporte de lo realizado en la Urbanización Los Libertadores con la colaboración de Hidrolara. Se realizaron las gestiones necesarias para mejorar el suministro de agua en el sector. Se llevaron a cabo varias exploraciones en la zona: Av. Venezuela (1); Av. Venezuela con calle 5 Urdaneta (1); Av. Urdaneta (2); Av. Bolívar (2) y Av. Críspulo Benítez (4), en búsqueda de válvulas y/o daños de la red de tubería. Dichas exploraciones solicitadas por la comunidades, fueron programadas y llevadas a cabo por Hidrolara, la cual aportó el recurso humano y las urbanizaciones: El Parque, Parque Los Libertadores y Residencias Mediterráneo aportaron refrigerio del personal de Hidrolara y alquilaron la maquinaria requerida (retroexcavadora y martillo compresor). Se corroboró con Hidrolara, que no existe y nunca colocaron Alimentador en la prolongación de la Av. Críspulo Benítez puesto que se localizó el tapón que lo evidencia.

Hidrolara midió el tramo sin tubería y determinó que se requieren 140 metros de tubería desde la Plaza Guillermo Iribarren hasta la calle 5 Urdaneta, que suministrarí agua a Residencias Mediterráneo, Urb. El Parque y Parque Los Libertadores. Tendríamos una segunda entrada de agua que beneficiaría a los habitantes de este sector que no reciben agua los días de programación miércoles y domingos. Se informa de los materiales determinados por Hidrolara para la obra con los que algunos vecinos solicitaron presupuestos que también fueron entregados a Hidrolara. Ampliación. Alimentador. Av. Críspulo Benítez / Paseo Juan Guillermo Iribarren y calle 5 Urdaneta: 1 junta universal 10″ (!PVC – acp), 1 reduccion pead 10″x6.2” pieza extremidad 6″. Pead espiga ,1 válvula 6″ compuerta 140 MTS. Tubería pead 6″, 1 tee pead 6 «, 2 juntas universales 6». ( Acp – hf) Se enviaron cartas de solicitud de la obra al Gobernador y a la Directiva de Hidrolara. Se realizó Reporte por la Ven App # SP-2906157 solicitando la ejecución de la obra –》 Ampliación. Alimentador. Av. Crispulo Benítez / Paseo Juan Guillermo Iribarren. Día del Reporte 9 -09-23. Hubo respuesta al Reporte mediante una llamada telefónica el 9-09-23. Se solicitó la colaboración a los vecinos que conozcan al Gobernador de vista, trato o comunicación conseguir una entrevista o se informe de un día, fecha y hora donde se encuentre en alguna de sus actividades para solicitarle personalmente a este que dé el «ejecútese» y contrate una empresa para llevar a cabo esta obra que nos beneficiará a «todos». Mesa Técnica Agua ASOLIBERTADORES.

C O R T I C O S

Insólito, parece que las necesidades de recursos en la Alcaldía de Iribarren, no tiene límites, pero al parecer también carecen de escrúpulos a la hora de martillar a los usuarios. Aseguran que la orden del Cocosette es que cualquiera que requiera sacar un Boletín Catastral, no te lo entregan si antes no pagas los impuestos, reteniendo ilegalmente un documento que es público cuya tasa oficial es de 200 bolívares, algo así como 8 dólares; cuando la persona acude a retirar el boletín, le dicen que tiene que pagar los impuestos a juro, cuentan que a una señala de la tercera edad le dijeron que tenía que pagar USS 700, de casualidad no le dio un infarto, porque de donde esa humilde señala va a sacar tanto dinero, solo que estuviese enchufada en la Alcaldía, en otras palabras la Alcaldía está poniendo a los usuarios contra la pared debido a la voracidad fiscal del Cocosette. La verdad es que no hay derecho y no pueden obligar a nadie a pagar si no tiene dinero ni siquiera para comer.

Un serio compromiso público, el que adquirió el fin de semana pasado, el Secretario de Desarrollo Económico de la gobernación del estado Portuguesa, Vicente Boscán quien en respuesta a la denuncia de los productores de maíz, acerca de que sus cosechas estaban en serio peligro por la falta de combustible, anunció un Plan de Saturación de Combustible Diesel para la entidad federal. El combustible proviene de la refinería de El Palito y será despachado a los agricultores a través de las distribuidoras tradicionales de combustible, de acuerdo con la información que hiciera llegar a nuestra mesa de redacción, Ramón Bolotin, director de Fedeagro. Le señalamos que era una buena noticia, si se concreta y no sea que se quede en puro cuento, que es a lo que nos tiene acostumbrados la revolución. Al parecer el gobierno le cumplió a los productores de Portuguesa con el suministro del diésel.

Definitivamente es irrefutable que la profunda crisis del Sistema Eléctrico Nacional, es producto de la corrupción y la ineficiencia, es decir que se trata de acciones donde la responsabilidad corresponden al factor humano, de allí que es una verdadera incongruencia que se pretenda señalar que esta grave crisis, se debe al impacto del fenómeno climatológico denominado “El Niño”. Según Transparencia Venezuela, entre el 2010-2016 se destinaron al mejoramiento del sector eléctrico, un total de US$ 29.496. 325.548, recursos que si se hubiesen invertido adecuadamente, hoy estaríamos no solamente en capacidad de satisfacer el consumo interno, estarían eliminados los racionamientos e incluso podríamos exportar energía a países vecinos, pero se desconoce el destino de estos recursos, de allí que tanto Transparencia Venezuela y Provea, en su momento exigieron a las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República de iniciar una investigación oportuna y transparente que conduzca a la sanción de los responsables e impida que la impunidad sumerja en la oscuridad la vigencia de los derechos sociales en Venezuela.

Es verdaderamente terrorífica, pero por eso no menos realista, la información que dio el pasado miércoles el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, cuando afirmó que en los 18 meses durante los cuales el régimen se ha hecho el loco y no ha aumentado el salario mínimo, el poder adquisitivo del mismo ha mermado en casi 90%, lo que en términos criollitos quiere decir que hoy solamente puedes adquirir solo el 10% del 100% de los bienes y servicios que adquirías hace 18 meses, resultando lo más preocupante que los sectores más afectados, son precisamente aquellos más vulnerables como los empleados públicos y los pensionados, causando la mayor inquietud que no se está haciendo absolutamente nada para revertir esta situación, así que nadie sabe hasta cuándo seguiremos pasando roncha, porque el economista no tiene la “Bola de Cristal” para hacer pronósticos.

El esquema oficialista del 1 x 10 que al parecer le ha producido tan buenos resultados al régimen, aseguran que supuestamente va a ser utilizado por el comando de María Corína Machado en Lara, es decir que cada seguidor de Vente Venezuela deberá garantizar que por lo menos 10 personas vayan a votar en las Primarias, porque una cosa es que la valiente dama nos caiga muy bien por su valentía y por la firme consistencia de su posición y sus criterios, y otra muy distinta que esa simpatía se refleje en votos; de tal manera que la idea no nos parece descabellada y si a los chambones del PSUV les ha dado resultados con candidatos que tienen tanto rechazo, porque no usarlo con una candidata que está en la cresta de la ola de todas las encuestas, incluyendo las del gobierno.

A propósito la actividad conocida como los 5 Kilómetros hacia la Democracia, que se trata de una caminata, trotes, organizada por la Junta Regional de Primarias, hasta ahora sólo los partidos Vente y Futuro, anunciaron su decidida participación, ya que es una acción para estimular la participación en las Primarias, las demás organizaciones integrantes de la Plataforma Unitaria , no tuvieron el mínimo interés en acompañar a los árbitros electorales en este compromiso; el partido del pueblo puso como excusa la realización de su tradicional romería blanca, siendo esta una nueva demostración del desgano, la apatía por parte de algunas organizaciones que se rasgan las vestiduras cuando hablan de unidad, cuando sostienen en público que la primaria es el inicio del camino para la recuperación de la democracia y la libertad, pero a la hora de la verdad son puro buche y pluma.

En estos momentos, cuando estamos en el umbral de procesos electorales, seguramente van a comenzar a salir muchos cuentos e historias del pasado, que muchos creen olvidadas, pero como no prescriben, pueden activarse en cualquier momento. Es el caso del Precursor, quien presuntamente tiene varios cables pelados, que tiene que ver con la construcción de unas 200 viviendas, hace aproximadamente unos 12 años, según lo recoge el Informe Anual de la Contraloría, en el cual se recogen serios señalamientos, entre ellos un delito de desviación de fondos, según informa el contralor itinerante de la región, que afirma que el caso fue voz populi y en cual también supuestamente aparece vinculado Neltor, así que no se sorprenda si en cualquier momento desempolvan este expediente y el Precursor tenga que comenzar a dar explicaciones, que seguramente le va a pedir la sociedad larense.

Alerta Roja. Recibimos varias denuncias de personas que presuntamente han caído en las garras de un grupo de funcionarios de la PNB, quienes al parecer tienen como centro de operaciones el destacamento del terminal de pasajeros de Barquisimeto, no montan puntos de control, tampoco alcabalas móviles, sino que se ocultan en sitios estratégicos, donde hay semáforos, o donde está prohibido dar la vuelta en U, para perseguir luego a los conductores y acusarlos de haber cometido una infracción que no es tal, si la persona tiene algún documento vencido, se lo llevó quien lo trajo, porque incluso pretenden retenerles los vehículos, pero sí tienen todos sus papeles en orden, al final del cuento le piden una “colaboración” que debe ser en billetes verdes; si el conductor reclama sus derechos le dicen “tú eres alzadito”, estas agrediendo a las autoridades, lo cierto es que todo es un parapeto para bajar de la mula a los choferes. Así que no se queden callados, denuncien, anoten la placa de los funcionarios, ya que lo que tienen es un negocio redondo.

Los habitantes del municipio Urdaneta del estado Lara no terminan de entender, como es que con tantas denuncias de hechos irregulares que presuntamente se cometen en la Alcaldía, incluso se han presentado pruebas y se ha solicitado la intervención de esa corporación, todo sigue de mal en peor, la gestión es pésima, hay total desconocimiento de la legislación, la normativa la las competencia de la Alcaldía, lo que conlleva a una anarquía, un desorden y a una crisis humanitaria, que se profundiza con las actuaciones del burgomaestre; se volvió a dañar el motor del pozo N° 3, ubicado en La Aduana, que un caserio; allí hay un vecino que vende agua potable, pero además colabora y saco una manguera de su residencia para la calle para que la gente agarre agua las 24 horas, proveniente de un pozo privado, pero el alcalde le molestó esta acción e intentó el jueves en la mañana quitar la pluma, pero la gente se amotinó y se lanzó a la calle y al funcionario no le quedó más remedio que meter el rabo entre las piernas y quedarse tranquilito, o sea que el alcalde ni lava ni presta la batea, la verdad que no hay derecho.

El régimen acaba de realizar en la población de Bobare, un acto proselitista, caracterizado según los testigos de la región, por la presencia de más de 30 buses vacíos, procedentes desde distintos sitios de la entidad federal, es decir que se trata de esos actos donde transportan a un público itinerante, que en esta oportunidad aseguran que no llenó ni siquiera una cuadra completa, a pesar de la movilización, lo que perfectamente puede observarse a través del dossier de fotografías y videos que enviaron a nuestra mesa de redacción. Esto evidencia que el Cocosette aún no se ha dado cuenta de los huecos, de la enorme pobreza que hay en la región, la falta de agua, el monumental basurero y los indignos salarios de los trabajadores, y despilfarra los recursos en eventos que no tienen respuesta de los seguidores del PSUV ya cansados de tantos engaños.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

