OPINIÓN Mohamed, la inteligencia de Mambrú #17Ene

También volveré mi mano contra ti,

te limpiaré de tu escoria como con lejía,

Y quitaré toda tu impureza.

Isaías 1:25

El trabajo de Mohamed.– Éste árabe es el espía instalado del agente 750 y es quien está cazando las irregularidades de los clientes internos – de los funcionarios -. Mohamed goza de la confianza extrema de Mambrú y según algunos trabajadores al parecer, solo al parecer quiere hacer las cosas correctamente. Hay que estar a golpe y cuida no nos vaya a decepcionar. Esperemos que no sea únicamente un espejismo, como el que ha resultado ser Bizzy que ha adoptado en su equipo a las corruptas And la Reina la tribada, a Henry otro sarasa y a la Cara de July la desprestigiada ex directora. El asunto radica según Robin, en que éste árabe es quien como en el fútbol estuvo marcando a Chuchín y por cuya acción se le pudo expulsar de la institución bajo el eufemismo de parecer una simple renuncia. Sirvió la estrategia de vigilancia que a través de Mohamed le instaló el agente 750, para forzar la renuncia de Chuchín ahora envuelto en una trama de dientes. En política de gestión humana, pasando por encima de Roxana, el investigador Mohamed es la inteligencia interna, en cuyas observaciones radican las decisiones del coronel Mambrú, además de las opiniones del asistente virtual.

Un Emir infiltrado.– A Mohamed se le ve conforme a las generalidades que lo caracterizan: así como trabajador también es tacaño. Pero esto no es lo notable ya que lo importante radica en que el agente 750 “tiene en la institución un centinela eficiente, que silenciosamente y de bajo perfil mete a las cabras en el redil”. Por de pronto es necesario provocar variadas evacuaciones en la institución, para que salga más excremento; porque los monos voladores jalabolas de Julio Vásquez tienen su “store” montada y un gañán como Mambrú no puede permitirse que le vean la cara, por eso que dijo Bolívar de “ser nombrado jefe para no ejercer el mando, es el colmo de la miseria humana”. Porque tal como se ha visto, Don Julio Vito Vázquez Corleone, el doctor fraude; sigue gobernando la institución al punto que en la propia cara de Mambrú y por su propia pendejada por un strike que le metió Kink la tribada Lesbia Carlota; entonces Julio Vásquez figuró en un ceremonial con más preseas y honores que el propio director. En ese acto Julio Séptimo Vásquez Masquer sodomizó a Mambrú sin lubricante, lo bay paseó y lo opacó. La estrella del acto fue Julio Vásquez.

La purga necesaria.- Porque la organización ya no pudo retenerlo más dentro de sí, un asunto de incontinencia fecal logró liberar a la institución de la presencia de Chuchín y con ello Harry Larvado el falso cristiano se quedó íngrimo. Pues su boyfriend, su «fellow», su cómplice y coautor de los delitos de desvalijamiento, desmantelamiento y saqueo de la institución ya no está junto a él, al menos no con la inmediatez de siempre. Ya el cuerpo que contenía al sarasa Chuchín no pudo soportar más su asquerosa presencia. Los esfínteres anales de la institución se liberaron y expulsaron esa materia fecal. Recordemos que Chuchín llegó hace más de una década llorando y arguyendo que no tenía con qué darle de comer a su familia nuclear y fingiendo humildad espiritual se coló astutamente entre la gente ingenua que creyó en él. Vista su ductilidad para el delito, entonces Malaparte “su padrino” el coronel de turno, lo calibró como un agazapado delincuente y lo ensalzó como su mano derecha en corrupción, al poco tiempo Chuchín soltó ese disfraz de angustiado padre de familia y se dedicó a saquear a la institución.

Harry Larvado el falso Pastor evangélico.- De mi epístola “El extraño caso del estrafalario Pastor Harry Larvado”. Para quienes no recuerdan las hazañas delictivas de Chuchín y de Harry Larvado, como los esclavos espías Stephen Candie del amo Julio, se traen a colación varios de sus “vistosos crímenes”: La responsabilidad penal de Harry en el saqueo, robo y hurto prolongado y constante de los bienes del estado. Aquí debemos incluir todas las toneladas de comida y proteínas robadas, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Y respecto de los bienes con que contaba la institución y que Julio Vásquez y Chuchín hurtaron y vendieron para uso personal, entre lo que no podemos obviar, el hurto de los equipos de computación – de escritorio y portátiles – , impresoras, pendrives, los aparatos de wifi, escáneres, cámaras de vigilancia y cámaras fotográficas y todo tipo de aparatos de tecnología, los proyectores y video beams; la flota vehicular, las motocicletas, el menaje, las cocinas, además del instrumental y equipos del comedor – el menaje – , los aires acondicionados y sus componentes; los vehículos desvalijados y vendidos, las puertas que arrancaron y se llevaron para sus casas; el material de oficina que de manera continuada extrajeron para la venta y su uso personal, el material de aseo y limpieza que era una provisión para institución pero de exclusivo beneficio para Julio, Chabela y Chuchín en desmedro de la institución. Se hurtaban las donaciones que no llegaban al edificio pues no las reportaban y se las apoderaban antes de arribar a la empresa pero algunas veces se registraban en menor cantidad para hacer la pantomima que ingresaban realmente. Esto es apenas una pequeña lista, muchas otras cosas se han de encontrar en las casas de Julio, de Chabela, de Chuchín y de Harry, estos siniestros hipócritas, traicioneros y culpables delincuentes.

Si conocieran a Harry se escandalizarían en sus almas.– Así lo confiesa un funcionario que pudo presenciar el desdoblamiento de la personalidad de Harry Larvado. No han visto ustedes a Harry cuando se sienta en la silla a escarnecer y a burletear al prójimo. No han visto ustedes a Harry cuando envía mensajes denigrantes, mendaces, insultantes que por vulgares, tortuosos, viles, desconsiderados, abominables, perversos y diabólicos nadie podría jamás aseverar que esos textos podrían salir de la mente de quien pregona ser un pastor evangélico. No conocen el lado oscuro que gobierna la mente de Harry Larvado. Este mono volador, esclavo espía jalabolas, se infiltra en la familia y vida privada de sus seleccionadas víctimas para cometer siniestralidades. Tal como dijo Plutarco: “Beneficiar a un ingrato es como perfumar a un muerto”. No olvides Mambrú que Harry es un brazo ejecutor de Chuchín.

El estado de confusión mental de Harry sin Chuchín.- Harry Larvado para aparentar amistad, es capaz de mal poner a sus jefes para infiltrarse como inocuo mientras ejecuta la baja misión que le han encomendado. Y esta misión siempre ha consistido en hacerse pasar de amigo, para luego vender y traicionar a sus compañeros. Recordemos que Harry solo es fiel a Julio y a Chuchín. Harry Larvado es una mierda de persona, que aún trabaja para el amo Julio ausente en apariencia y que por tanto no constituye sino una fuga a la gestión de Mambrú que debe cuidarse de este hombre de conducta intermitente. A ti agente 750, te aconsejo que sigas con las purgas, para que todo el excremento salga de la institución. El hombre amante de las motocicletas y que las ha hecho desaparecer de la institución; ahora mismo está mareado, confundido, sin tener de donde asirse, porque no tiene a Chuchín, pero no lo mueven otros intereses que seguir robándose los bienes públicos, porque está experimentado haciéndolo.

Estás equivocado Robin.- Hasta ahora y salvo un cambio de señas, el árabe Mohamed lo está haciendo bien. Mucho tiempo duró Chuchín en la institución, algo más de dos lustros robando. Demasiado tiempo cometiendo todo tipo de crímenes haciéndose el huevón. Fíjate que al igual que el doctor fraude, Chuchín es un fraudulento profesional, como lo es Harry y los tres aprovechándose de su cargos, se alzaron con títulos por los cuales no estudiaron, por lo que les valió saltarse todas las verjas legales y éticas de una casa de estudios superiores que todos conocen por corrompida. Aunque hipócritamente se preguntan ¿Y cuál será esa universidad que aprovisiona de títulos ilegítimos a tanto funcionario corrupto que no estudia? El control mental que ejerce Julio Vásquez sobre Chuchín y sobre Harry es una acción de un psicópata que sabe cómo vapulear la psiquis humana. Sin embargo estos dos no pusieron ninguna resistencia porque ya venían faltos de valores y de principios desde sus hogares. El trabajo del narcisista psicópata en la mente de sus monos voladores es un switch que él sabe cómo y dónde activar. Las personas que son objeto de la influencia maligna de un psicópata, son como autómatas programados que obedecen a un chasquido como a un silbido. A ellos los manipuló mentalmente Julio Vásquez y a él obedecen ciegamente, porque además le rinden pleitesía y han sido y son capaces de hacerse de un “banco de enemigos” con tal de quedarle bien a Julio. Chuchín y Harry no se quieren a sí mismos y no se han enterado que no tienen dignidad al festejar las hazañas y las posiciones de sátrapas corruptos.

Por tanto, si alguno se limpia de estas (cosas),

será un vaso para honra, santificado,

útil para el Señor, preparado para toda buena obra.

2 Timoteo 2:21

Crisanto Gregorio León

[email protected]

