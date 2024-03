Vladimir Villegas: Cerraron acceso al sistema automatizado del CNE #24Mar

- Publicidad -

El periodista Vladimir Villegas denunció este domingo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha cerrado el acceso al sistema automatizado, impidiendo que cualquier partido pueda postular candidatos.

Villegas escribió en su cuenta de X: «Lo último: Me cuentan que NO hay acceso al sistema automatizado en el Consejo Nacional Electoral. Cerraron el sistema de acceso a los candidatos en general. Nadie se puede postular en este momento. No solo la MUD y UNT sino cualquier otro partido».

Estrategia para impedir postulación de Corina Yoris en el CNE

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, comentó en la publicación de Villegas que el cierre del sistema podría ser una estrategia para evitar que los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática postulen a Corina Yoris.

Alarcón señaló: «Esto puede ser una buena señal. El gobierno, aunque quiere aumentar la presión sobre la PUD y UNT para que retiren la candidatura de Corina, por otro lado no quiere reconocer que el sistema está cerrado intencionalmente para evitar que los partidos de la PUD postulen».

El sábado, Villegas también mencionó que existe una supuesta orden para que el CNE no permita la inscripción de la candidata opositora Corina Yoris para las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Villegas publicó en su cuenta de X: «Sigue trancada la rueda en el CNE. Me comenta una fuente que rectores oficialistas comunicaron a sus colegas opositores que hay una decisión política “de arriba” de no permitir la inscripción de Corina Yoris con las tarjetas de la MUD y de UNT. Y el tiempo va corriendo».

PUD no ha inscrito a la candidata Corina Yoris

El periodista Eugenio Martínez, experto en temas electorales, explicó a través de su cuenta en X, la dinámica implementada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), según la cual, a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) le correspondía inscribir su candidato este domingo, y el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) debía sumarse el lunes.

Los dirigentes y partidos de oposición han denunciado el bloqueo de ambas tarjetas electorales, lo que les impide postular la candidatura de la representante designada por la coalición opositora, Corina Yoris.

