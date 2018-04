Falcón: Ni el Grupo de Lima ni un golpe de Estado resolverán nuestros problemas

El candidato presidencial Henri Falcón aseguró que pese a los ataques que ha recibido durante su campaña no va a abandonar la calle, “no, no nos van a sacar de la calle”.

“Nicolás Maduro podrá decir lo que quiera, para eso está mandado (…)”, expresó en la rueda de prensa que ofreció luego de recorrer el mercado Las Pulgas y visitar a La Chinita en la basílica.

El abanderado de Avanzada Progresista, Copei y el MAS aseguró que “el hambre campea como nunca en la historia de este país”.

Nuevamente criticó a aquellos sectores de la oposición que insisten en la abstención. “¿Algunos de ellos han dicho que plan tienen para el país?, yo no los he escuchado, el grupo de Lima no nos va a resolver el problema, ni un golpe de estado militar (…)”, señaló.

Falcón retó al candidato a la reelección, Nicolás Maduro, a que visite los mercados populares. “Reto a Maduro a que se meta en el mercado Las Pulgas, al de Barquisimeto para que se dé cuenta” de que la gente ya no quiere que siga en el Gobierno, afirmó.