Andrés Velázquez asegura que Nicolás Maduro es el único culpable de la tragedia en Venezuela

El dirigente de la Causa R, Andrés Velásquez, se pronunció este domingo nuevamente con relación al Paro Nacional convocado por todos los actores políticos, sociedad civil y gremios, ante los anuncios económicos por parte de Nicolás Maduro que entran en vigencia con el nuevo cono monetario.



“Libertad, paro ya” gritaban al unísono quienes respaldan esta acción en contra de las medidas oficialistas.



Maduro cree que puede hacer lo que le dé la gana con el pueblo venezolano sin responder por ninguno de sus actos, dijo Velásquez, “pues no le importa el dolor de su pueblo”.

Aseguró que “despilfarraron y destruyeron a Pdvsa, así como nuestras empresas básicas de Guayana… y ahora, con esto que hemos bautizado como el “Madurazo”, quieren cargar sobre la gente el peso de todos sus errores y erráticas políticas”.



Culpó una vez más a Maduro de la tragedia que vive Venezuela. “Es responsable de la diáspora, de los jóvenes y familias que han salido del país, es responsable del miedo que tienen los venezolanos cuando van al supermercado, porque no saben si encuentran el producto o les alcanza el dinero; es responsable del miedo a enfermarse porque no hay medicinas en el país; es responsable de este deterioro e incluso desde el punto de vista institucional como nación, porque ellos lo confundieron con partidos y gobierno”.



Manifestó el líder de la Causa R que el propósito de las medidas es seguir beneficiando su proyecto político.



“Las medidas no son ningún plan de recuperación económica para el país, por el contrario, representan es más hambre, más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación, más deterioro de la economía, más deterioro del empleo o de empresas”, expresó.



Repudio total a Nicolás Maduro



A su juicio, Nicolás Maduro se aprovechó de la nobleza del pueblo y de la paciencia. “Creía impunemente hacer este tipo de anuncio y que el país lo aguantara con total tranquilidad. Incluso, llegó al extremo de burlarse del pueblo convirtiendo el día lunes, cuando entra en vigencia las medidas que representan desgracia y tragedia para Venezuela, lo decreta como día no laborable, como si fuese a celebrar algo. A esa burla de Maduro, que para al país ordenado por él, vamos a responderle con una paro de verdad, con un paro de protesta”.



Aseguró que el Paro Nacional de este martes 21 de agosto será contundente y demostrará el malestar de todos los venezolanos.



“Tenemos el derecho, constitucional de rechazar esas medidas, eso lo hacemos sustentado en nuestra Constitución”, dijo.



Será un primer paso a Paro Nacional que unifica la lucha del pueblo en su base, expresa, “que le da dirección al que protesta por el gas, la falta de agua, de transporte, de seguridad ciudadana”.