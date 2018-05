COLUMNA El Rincón de los Miércoles 02-05-18

Estamos en la Florida, una buena oportunidad para conocer sobre el terreno el ahora llamado exilio venezolano, que no se parece en nada al cubano que cumple más de 50 años luchando desde muchas trincheras contra la dictadura.

En su mayoría, los compatriotas son jóvenes con muchos deseos de lograr el llamado Sueño Americano, que no es otra cosa que prosperar social y económicamente para mejorar la calidad de vida, extraviada en su propio país. Aunque están diseminados a lo largo y ancho del territorio estadounidense, la mayoría está asentada en el estado de la Florida por razones que tienen que ver con el acceso al idioma y la cercanía con Venezuela -estamos apenas a tres horas por vía aérea-.

Otros han preferido irse más lejos con la idea de aprender el inglés -por ejemplo a Nueva York, una ciudad muy atractiva para cualquiera que emprenda la aventura de emigrar. Aquí, al sur de la Florida, hemos topado con muchos chicos, esperanzados todos en salir airosos de la inesperada situación que les ha tocado vivir.

La mayoría trabaja incansablemente para conseguir su sustento y ayudar hasta donde se pueda a los suyos en una Venezuela menguante, sin ninguna oportunidad para ellos. No son, de ninguna manera limpia pocetas, como peyorativamente los calificó el Presidente Maduro. Son personas con suficiente talento para enfrentar obstáculos y superarlos.

Como me dijo Gilberto Mendoza, quien tiene un puesto ambulante de comida rápida en Brickell, la zona financiera de Miami. Lo atiende con la ayuda de su pareja y no le va nada mal. En los grandes centros comerciales de la ciudad es fácil detectar a los venezolanos, especialmente chicas empleadas en tiendas de ropa y cosméticos, Milagros, una de ellas, estudia y trabaja y aspira conseguir un cupo en la Universal, algo que sí parece muy difícil si no cuenta con suficiente dinero para pagar la matrícula. Los profesionales, que son muchos, tienen mejores ocasiones de conseguir un buen trabajo en Miami…

Que sepamos, o hayamos visto, en el Aeropuerto Internacional de Miami no se han producido deportaciones masivas de venezolanos, como se ha dicho en la prensa. Los 180 pasajeros que desembarcaron la semana pasada todos fueron admitidos sin problemas, jóvenes y mayores. No piensen que eso ocurre siempre, la decisión de permitir el ingreso al país es potestativa de los oficiales de inmigración. Los que vienen a quedarse lo hacen a riesgo propio. Lo que no vimos fue persecuciones contra extranjeros, que los hay por centenares en esta ciudad…

El crecimiento de la economía de los Estados Unidos es una realidad comprobable, gracias a las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, un presidente que parece no temerle a nada a la hora de tomar decisiones que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Las cifras no lo desmienten cuando asegura en su comparecencia al Congreso los resultados positivos de su gestión. Ha bajado los impuestos a las grandes empresas a cambio de crear estas nuevos empleos. La Florida es un buen ejemplo porque se ha reducido significativamente el número de desempleados. El sector de la construcción es el más visible, especialmente en Brickel, el centro financiero de Miami en cuyo suelo se levantan grandes edificios destinados a oficinas y apartamentos.

III

Los madridistas de Miami de plácemes con el anuncio del partido entre el Real Madrid y el Manchester United para el próximo 31 de julio. Las entradas ya se pusieron a la venta. Sera en el Hard Rock estadio.

BAYLY: Los venezolanos de la Florida, agradecidos por la solidaridad de Jaime Bayly, con su causa, ha catapultado su programa a los primeros lugares de sintonía…

PRECIOS: La gente del sur de la Florida ha puesto el grito en el cielo por el aumento en el precio de la gasolina. Excepto en West Palm Beach, el combustible ha sobrepasado los 2.74 dólares…

FÚTBOL: En un par de anos Miami se estrenara en la Liga de Futbol Profesional de los Estados Unidos. Ya los caza talentos andan por Latinoamérica en busca de prospectos…

VOZ: Una cha de 22 anos llamada Michelle ha sido la revelación en la final de American Idol. Sin embargo ella pierde la competencia pero no el fervor del público. Michele trabaja como mesonera, aunque ya tiene muchas ofertas para cantar profesionalmente………ESTE sábado estoy acompañando a Nadi y a Stevens en la celebración de su boda. El amor ha tocado las puertas de sus corazones. En hora buena Nadi, Stevens.