VIDEO Alcaldía habilitó punto para firmar en contra del presidente Donald Trump #10Sep

Debido a los bloqueos que el Gobierno de Estados Unidos ha realizado en contra de funcionarios del régimen chavista, la Alcaldía de Iribarren dispuso de un toldo ubicado en la Plaza Bolívar de Barquisimeto para recolectar firmas en contra del presidente estadounidense, Donald Trump. El equipo de elimpulso.com se acercó a estos espacios públicos para recolectar impresiones de las personas sobre esta actividad. Una de las encargadas del punto de recolección de firmas aseguró que se han reunido más de 60.000 y que con ellas se podrá realizar una denuncia formal, ante la ONU, contra Estados Unidos. Pese a la crisis por la que atraviesa el país, se evidenció que escasos ciudadanos barquisimetanos, la mayoría de una edad avanzada, se acercó a la Plaza Bolívar para firmar, y manifestaron que lo hacen porque "Venezuela está mal" y esperan que con estas firmas se pueda mejorar la situación de la colectividad. "No more Trump" es el lema que utiliza el régimen de Maduro para incentivar a la ciudadanía a firmar contra el mandatario estadounidense, lo cual quedará a la espera de saber qué tan fidedigno será esta recolección, y sobre todo, qué utilidad termine teniendo en los sistemas internacionales. Texto y edición: José Enrique Arévalo. Video: Luis Miguel Rodríguez