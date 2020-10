Daddy Yankee y Bad Bunny arrasaron en los premios Billboard Latinos 2020

Armando Manzanero recibió el Premio a la Trayectoria Artística, Maluma el Premio Billboard Espíritu de Esperanza y Fonsi y Daddy Yankee fueron honrados con el premio a la canción latina de la década por “Despacito”

Los premios Billboard Latinos 2020 se tenían que haber entregado el pasado marzo, pero la pandemia por el coronavirus hizo que se aplazaran hasta la noche de este miércoles, cuando el BB&T Center en Sunrise, a las afueras de Miami, acogió a numerosos artistas deseosos por celebrar estos galardones. Los protagonistas de la noche fueron Bad Bunny y Daddy Yankee, que se coronaron con siete premios cada uno, mientras que Enrique Iglesias fue reconocido como el mejor artista latino de todos los tiempos y Despacito fue premiada como la canción de la década.

Bad Bunny fue premiado con los cotizados galardones de compositor del año y artista del año, imponiéndose a J Balvin, Romeo Santos y Ozuna, quien se fue de vacío pero tras una ovacionada actuación al subir a sus dos hijos al escenario.

Luis Fonsi se llevó tres estatuillas, una de ellas por la mejor canción de la década por Despacito. En 2010, Fonsi ganó el mismo premio por la década pasada con No me doy por vencido. “No puedo creer que estas dos canciones tan diferentes hayan logrado el mismo reconocimiento”, expresó el artista, quien destacó además que ambas las compuso con mujeres. Claudia Brant, la primera y Erkia Ender, la segunda. “Al final del día, lo que más me llevo es que el mundo entero cantó en español, el mundo entero conoce nuestro ‘ay bendito’. Así que este premio va para ustedes. ¡Puerto Rico los amo mucho!”, expresó entusiasmado.

Entre las ganadoras femeninas destacó la colombiana Karol G, que logró dos premios; Katy Perry, como mejor artista crossover, Lali, en la categoría de las redes sociales y Jennifer Lopez, premiada a la mejor gira. Rosalía, como representante española y nominada a tres galardones, finalmente se fue con las manos vacías.

Romeo Santos y Enrique Iglesias se dejaron ver en público por primera vez desde el inicio de la pandemia. Santos, con cuatro galardones, recibió el premio al álbum de la década por su disco Fórmula Vol.2, con colaboraciones con Drake y Nicki Minaj. “Ya no me siento tan solo en esto”, subrayó el artista estadounidense de origen dominicano en un discurso en el que expresó su orgullo de la cultura latina y el español.

Pitbull fue el encargado de darle el inédito galardón de mejor artista latino de todos los tiempo a su “amigo” Enrique Iglesias, quien se limitó a dar las gracias a su equipo y mandarle un mensaje a sus fans: “Os extraño mucho”. Tras la ceremonia, el intérprete de Bailando publicó una imagen en sus redes sociales en la que se le ve a él sentado en el servicio y sujetando el galardón entre sus manos.

La gala, transmitida por la cadena Telemundo, estuvo marcada por la concienciación de los artistas sobre la importancia del voto en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos y también por las estrictas medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus. Mientras que la alfombra roja fue sin música y con una distancia de varios metros entre los escasos periodistas autorizados y los artistas, la ceremonia se dividió en cuatro escenarios.

El espectáculo comenzó con el estreno en vivo de Hawái, el mayor éxito de este año del colombiano Maluma, quien también fue premiado con el galardón solidario Espíritu de la esperanza, por su trabajo con su fundación Arte de los sueños. También actuaron Paulina Rubio y Raymix, Manuel Turizo, Rauw Alejandro y Myke Towers; Jesse & Joy; Fonsi y Farruko y Gente de Zona y Gerardo Ortiz.

El momento más emotivo de la noche fue el homenaje al legendario compositor mexicano Armando Manzanero, quien recibió una serenata por parte de Luis Fonsi, Joy Huerta, Pablo Alborán y Reik, quienes cantaron algunos de sus éxitos, parte del cancionero latinoamericano. Otro homenajeado fue el cantautor Carlos Vives, quien recibió el Latin Billboard Salón de la fama.

Aquí la lista de ganadores de los Latin Billboard 2020:

Artista del Año, Debut

Jhay Cortez

Manuel Turizo

Paulo Londra

Sech (Ganador)

Artista del Año

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Artista del Año, Redes Sociales

Anuel AA

Becky G

Daddy Yankee

Lali

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Canción del Año, Streaming

Anuel AA & Romeo Santos “Ella Quiere Beber”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Canción del Año, Digital

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Rosalía

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

«Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Enrique Iglesias

Luis Fonsi

Sebastián Yatra

Shakira

Gira del Año / Tour of the Year

Bad Bunny

Chayanne

Jennifer Lopez

Marc Anthony

Artista Crossover del Año

DJ Snake

Drake

Katy Perry

Snow

“Hot Latin Song” Canción del Año

Bad Bunny & Tainy, “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Pedro Capó & Farruko, “Calma”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA, “Otro Trago”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

Banda los Sebastianes de Mazatlán, Sinaloa

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Wisin & Yandel

Canción del Año, Airplay:

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin “China”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma” (Ganador)

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Pedro Capó & Farruko “Calma”

“Top Latin Album” del Año

Bad Bunny, X 100PRE

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Luis Fonsi, Vida

Sech, Sueños

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

Becky G

Karol G

Natti Natasha

Shakira

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

Aventura

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga (Ganador)

Santana

T3r Elemento

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

CNCO

Maná

Reik

Santana

Canción “Latin Pop” del Año

Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam “Date La Vuelta”

Pedro Capó & Farruko “Calma” (Ganadores)

Rosalía & Ozuna “Yo X Ti, Tu X Mi”

Rosalía, J Balvin & El Guincho “Con Altura”

Álbum “Latin Pop” del Año

Danny Ocean, 54+1

Luis Fonsi, Vida

Mau y Ricky, Para Aventuras y Curiosidades

Santana, Africa Speaks

Artista Tropical del Año, Solista

Juan Luis Guerra

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Aventura

Gente de Zona

La Sonora Dinamita

Monchy y Alexandra

Canción Tropical del Año

Aventura, “Inmortal”

Marc Anthony, “Parecen Viernes”

Silvestre Dangond & Maluma “Vivir Bailando”

Wisin & Yandel & Romeo Santos, “Aullando”

Álbum Tropical del Año

Gilberto Santa Rosa, 40… Y Contando: En Vivo Desde Puerto Rico

Marc Anthony, OPUS

Romeo Santos, Utopía

Victor Manuelle, Memorias de Navidad

Artista “Latin Rhythm” del Año, solista

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

CNCO

Jowell & Randy

Wisin & Yandel (Ganador)

Zion & Lennox

Canción “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny & Tainy “Callaíta”

Daddy Yankee featuring Snow, “Con Calma”

Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, “Baila Baila Baila”

Sech, Darell, Nicky Jam, Ozuna & Anuel AA “Otro Trago”

Álbum “Latin Rhythm” del Año

Bad Bunny, X 100PRE

Farruko, Gangalee

J Balvin & Bad Bunny, OASIS

Sech, Sueños

Compositor del Año

Bad Bunny

Daddy Yankee

J Balvin

Ozuna

Productor del Año

Dimelo Flow

DJ Snake

Mambo Kingz

Tainy

Fuente: El Universal