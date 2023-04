COLUMNA Ajedrez para todos (7) #15Abr

¡EN GM CHINO DING LIREN CONTRATACA AL RUSO NEPO!

El pasado 07 de abril se inició la primera ronda del campeonato mundial de ajedrez FIDE en la ciudad de Astana, capital de Kazakastán, evento organizado por la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE) con una duración de 14 rondas. Como es sabido el actual campeón mundial de ajedrez el GM noruego Magnus Carlsen declinó defender su título ganado en el 2013 en Chennai, India, al entonces campeón mundial Vishi Anand. La decisión de Carlsen en julio 2022 fue un escándalo, no ocurría algo similar desde que el gran campeón “Bobby” Fischer renunció a su título mundial al negarse a defenderlo ante el aspirante GM Anatoly Karpov en 1975. Carlsen alegó que él ya había derrotado en el 2021 en Dubai al aspirante GM ruso Ian Nepomniachtchi y que un 6º. Match defendiendo su título mundial no le daba motivación alguna (Nota: desde 2013 Carlsen ha tenido 2 matches contra Anand, luego en 2016 un match contra el GM ruso Karjakin, en 2018 uno contra GM Fabiano Caruana y en 2021 match mundial contra Nepo). Ante esta situación la FIDE realizó en 2022 el Torneo de Candidatura en Rusia y de nuevo Nepomniachtchi lo ganó y por ello obtuvo el derecho a retar a Carlsen, pero al no estar el campeón la FIDE ungió de rival de Nepo. al GM chino Ding Liren porque había quedado sub campeón en el torneo de candidatura del 2022.

El inicio del GM Ding Liren en las 2 primeras partidas fue con sobresaltos o turbulento y en las entrevistas obligatorias luego de cada partida Ding dijo con franqueza que había jugado desconcentrado porque se sentía muy nervioso por estar en el escenario mundial del ajedrez siendo observado “in vivo” o “In streaming” por millones de personas mientras jugaba las 2 primeras partidas. Así en la primera partida Nepo con blancas tuvo buena ventaja, pero no la convirtió en ganancia sino en empate (tablas: c/u vale ½ punto), luego con piezas negras en la 2ª partida Nepo derrotó sin discusión a Ding quien jugó errático y gran parte del tiempo de la partida la pasó metido en el salón de descanso y refrigerios ya que no quería estar expuesto al público. En este salón hay un monitor de TV enfocado en el tablero, así que Ding analizaba las posibles jugadas mirando la pantalla de este TV. Esta actitud ha sido muy criticada porque se presta a suspicacias sobre si estando Ding en ese salón encerrado alguien electrónicamente le informaría análisis sobre las posibles movidas a efectuar, así que Ding se reunió con sus asistentes, el más sobresaliente es el GM húngaro-rumano Richard Rapport, y con consejos psicológicos le tranquilizaron los nervios de tal manera que el 12/04/ jugó normal o a su nivel y empató la partida y el contrataque fue hoy jueves 13/04/ cuando Ding Liren con blancas jugó magistralmente y derrotó estratégica, teórica, posicional y creativamente a su rival ruso Nepomniachtchi.

Luego de este triunfo de Ding Liren en este match mundialista el “score” está empatado a 2 puntos para cada uno; cada 2 rondas el tercer día es de descanso, así que el viernes 14/04/ no se juega partida y el sábado 15/04/, cuando sea publicada esta columna en el diario “El Impulso” se estará jugando la 5ª partida muy tensa e interesante porque Nepo. jugará con piezas blancas y tratará de recuperar la ventaja.

Hasta 1978 el ajedrez en la República Popular China estuvo prohibido por el gobierno comunista de Mao-Tse-Tung, China no competía en ningún torneo nacional, regional o internacional en Asia. En 1976 fallece Mao y el nuevo líder Deng Xiao Ping elimina la “Revolución Cultural Roja” y China se abre al libre comercio, al mercado mundial, al neoliberalismo, pero con el Partido Comunista manteniendo férreamente el poder político el cual lo ostenta en los últimos 10 años Xi Jingping. China aparece compitiendo por vez primera con un equipo masculino en una Olimpíada Mundial de ajedrez en 1978, en Buenos Aires, Argentina, por cierto que el equipo de Venezuela le tocó enfrentar a China y Venezuela la derrotó 2,5 a 1,5 puntos (contra China y por Venezuela alinearon: MI Julio Ostos, MI Antonio Fernández, MN Salvador Díaz y MN Aníbal Gamboa). Desde 1980 China estableció un plan nacional de ascender a nivel élite mundial en ajedrez y lo ha logrado al ser hoy el 3er mejor país del mundo sólo detrás de USA y Rusia. Esto explica porque un GM chino, Ding Liren, está hoy disputando el título mundial aspirando ser el 17º campeón mundial de ajedrez FIDE.

4ª. PARTIDA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE AJEDREZ 2023.

Blancas: GM Ding Liren, vs. Negras: GM Ian Nepomniachtchi

Apertura: Defensa Inglesa, Var. 4 caballos. (sede: Astana, jueves 13/04/2023).

c4 Cf6 2. Cc3 e5 3. Cf3 Cc6 4. e3 Ab4 5. Dc2 Axc3+ 6. bxc3 d6 7. e4 -O-O (estas 7 movidas iniciales están en libros de teoría de esta apertura) 8. Ae2 Ch5?! (movida dudosa y poco jugada antes) 9. D4 Cf4? 10. Axf4 exf4 (Luego de este cambio de alfil blanco por caballo negro las blancas tienen mejor posición de sus piezas) 11. O-O Df6 12. Tfe1 Te8 13. Ad3 Ag4 14. Cd2 (evita que le doblen peones en columna “f” y mantiene la tensión en el centro) Ca5 15. c5 dxc5 16. e5 Dh6 17. d5 Tad8, 18. c4 b6 19. h3 Ah5 20. Ae4 Te7 21. Dc3 Tde8 22. Af3 Cb7 23. Te2 f6 24. e6 Cd6 25. Tae1 Cf5 26. Axh5 Dxh5 27. Te4 Dh6 28. Df3 Cd4? (Grave error de Nepo, opino que èl no consideró que Ding le sacrificarìa la calidad por ese caballo centralizado, quedando mucho mejor las blancas) 29. Txd4! Cxd4 30. Cb3 g5 31. Cxd4 Dg6 32. g4 fxg3 (al paso) 33. fxg3 h5 34. Cf5 Th7, 35. De4 Rh8 36. e7 Df7 37. d6 (con estos 2 peones blancos unidos y muy avanzados las Negras están perdidas, pero Nepo hizo unas movidas adicionales en lugar de abandonar) cxd6, 38. Cxd6 Dg8 39. Cxe8 Dxe8 40. De6 Rg7 41. Tf1 Th6 42. Td1 f5 43. De5+ Rf7 44. Dxf5 Tf6 45. Dh7+ Re6 46. Dg7 Tg6 47. Df8 Abandonan (1-0).

Posible continuación: Si 47….Tg8, 48. Dxg8 Dxg8, 49.Td8 ganado dama negra o coronando el peón “e”.

NOTA FINAL: veremos cómo reacciona este sábado Nepo ante esta derrota porque en Dubai, match de 2021 contra Magnus Carlsen las 5 primeras partidas fueron tablas, luego perdió la 6ª en 136 movidas y Nepo se desplomò mental, anímica y psicológicamente ante Carlsen siendo derrotado 5 veces, 8 tablas y no ganó partida alguna.

Prof. Roy D. Meléndez (Experto Nacional y coach en ajedrez).

[email protected]

