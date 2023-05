Cabello: La primaria no se puede hacer sin la participación del CNE #16May

En horas de la tarde del lunes 15 de mayo, Diosdado Cabello, aseguró en rueda de prensa que la elección primaria de la oposición venezolana del próximo mes de octubre no podrá realizarse sin la participación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Esa elección -la primaria- no se puede hacer sin la participación del CNE. No hay forma ni manera de hacerla ¿Cuál sería el registro, cómo van a contar? No tienen manera de hacerla, allá ellos que le hacen ofertas engañosas a su propia gente”.

Cabello comentó que la “oposición engaña a su propia gente” y que deben aceptar la participación del ente electoral para evitar duplicación de votos: “Cada persona, un voto. No cada persona, veinte votos. Y van a quedar en evidencia, ellos no quieren al CNE por ningún lado”, sentenció.

“Al ellos usar la estructura del CNE se va a saber cuántos participaron, cuántos fueron los votos. No hay manera de que los multipliquen por nada”, indicando que es un “argumento estúpido porque las elecciones en este país, quien las dirige, es el CNE”, expresó Cabello.

Cabe destacar, que por otra parte, este mismo lunes 15 de mayo, miembros de la sociedad civil y académicos emitieron una carta abierta con sus recomendaciones para generar “mayor confianza en las primarias opositoras”, pautadas para octubre de 2023.

En el documento recalcaron dos puntos centrales que exigen “prioritaria atención y solución” por la Comisión Nacional de Primaria para transformar el proceso de un “acto masivo de resistencia ciudadana”.

