OPINIÓN Reflexiones en positivo: Conflictos de la nación #29Jun

Los optimistas dicen que las oportunidades existen en las naciones donde hay problemas y se queja la población, creo que no se corresponde con nuestra nación si según los que publicitan que la prosperidad, el desarrollo existe aquí que nadie se queja y el venezolano vive a las mil maravillas que nuestra nación está en pleno crecimiento y no hay escasez de nada, ejemplo que los productores agropecuarios y agricultores están muy felices animados y complacidos con sus necesidades diarias que todo va en plena marcha como un cuatro por cuatro pero con el retroceso funcionando e igual que la ganadería y los ganaderos están primero y esas amenazas de invasión son imaginarias, hay que preguntarle al sector primario y productivo del Estado Barinas y parte del Zulia si los productores de hortalizas no tienen problemas para su sembradío, cosecha y traslado al mercado, no es cierto que las carreteras rurales no funcionan están destrozadas, tampoco se ajusta a la realidad que en Aragua el parque industrial está funcionando solo el 20%, que el comercio bajo sus ventas en un 44% en lo que va de año, no lo creen la gente que toma decisiones en esta nación que la gente pierde la mitad o más de su tiempo para surtir gasolina y pasa hasta 72 horas y más para adquirirla, es difícil de creer, el país con mayor petróleo y de mejor calidad del planeta, es difícil de creer que hay una gran desnutrición infantil y de mayores en un país rico como el nuestro lo contamos afuera y nadie lo cree que aquí una de las cosas más lamentables y dolorosas es ser jubilado, no pueden vivir un par de ancianos con 130 bolívares o hay que darle la razón al señor presidente de Argentina que dijo que mantener una población de tercera edad era muy costoso, además habían demasiado viejos o en tal caso debe ser le tomaron muy en serio lo que dijo Oscar Wilde que “los viejos hay que matarlos cuando están chiquitos porque después de grande molestaban mucho”, bueno ojalá que como lo escribimos no sea real todo lo contrario y que un poco más del 92% que piensa así y con números comprobados no tenga la razón, piensan que este país es hermoso y poderoso con sus riquezas en este momento desviadas, pero que siguen aquí y saldrán a flote más temprano que tarde y que Dios ilumine los que toman decisiones y frene todas estas anomalías y no siga la diáspora ni la desintegración familiar.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

