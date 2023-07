Comisión Nacional de Primaria abre lapso para impugnaciones y reclamos para votantes en el exterior #16Jul

Este sábado 15 de julio la Comisión Nacional de Primaria (CNP) abrió el lapso para que los venezolanos en el exterior que no pudieron superar el proceso de inscripción hagan sus reclamos y de esta manera puedan votar presencialmente el 22 octubre.

Bajo este procedimiento, el cual se extenderá hasta el próximo 21 de julio, los connacionales también podrán impugnar en caso que la dirección de su residencia haya sido actualizada erróneamente.

Para realizar este proceso, los usuarios deberán introducir su reclamo en la misma aplicación web que se usó las actualizaciones http://primariaexteriorve.com. Contarán con siete días continuos para ello.

Según una nota de prensa, el CNP modificó dicha herramienta virtual para atender exclusivamente reclamos e impugnaciones. Expertos de la comisión evaluarán las solicitudes tras recibir los reclamos.

Es importante mencionar que según la Comisión Nacional de Primaria y la Comisión de Apoyo para el Voto en el Exterior detallaron sobre el alcance de 311.324 ciudadanos venezolanos en el exterior, los cuales fueron validados exitosamente. De esta forma, ya están listos par participar en la primaria de oposición en una de las 81 ciudades dispuestas para el proceso.

Por el contrario, no se concretó la validación de identidad de 40.745 personas. Asimismo, un solo caso quedó en plena cola de validación debido a que la IA no pudo procesarlo. Igualmente, 122.024 personas no completaron el proceso.

