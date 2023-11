Son titulares jueves #16Nov

CEDICE: Servicios públicos en Venezuela profundizan su deterioro

Leonardo Vera: Ningún país prospera hoy aislado , sin acceso pleno a los mercados y a las inversiones.

Jorge Rodríguez atacó a Luis Almagro: No voy hablar de esa basura

Guaireños no ven luz: Corpoelec anuncia nuevo apagón en casi la mitad del estado para hoy 16

Por un endeudamiento millonario, Venezuela le debe a Rusia, China e Irán

Sin diésel, no hay maíz: el drama de los agricultores de Portuguesa que claman por una solución

Reparaciones por megahueco en la Panamericana de extenderán por siete días

Donde estará El Aissami y los pranes “fugados”.

Invitan a inversionistas a rueda de negocios de la Fitven 2023

UFT y Fedecámaras firman acuerdo para fortalecer sus actividades académicas y de investigación

Jubilados del Ipasme protestaron en Caracas exigiendo aumento

22 niños con cáncer del JM de los Ríos se infectaron con fármaco adquirido por el IVSS, alertan Academia de Medicina y sociedades científicas.

ODH-ULA consignó ante la CPI testimonios de 26 víctimas que no han recibido justicia

Gobierno usa la paridad como pretexto para impedir renovación democrática en universidades

Elías Sayegh, Josy Fernández y 57 personas más dejaron Fuerza Vecinal. En Yaracuy, José Zamora se deslinda del partido igualmente.

Venezuela defendió ante la CIJ su derecho a consultar a la ciudadanía sobre el Esequibo: «Guyana no puede dictar cómo manejar las instituciones»

Venezuela rechazó inicio de producción de crudo en el mar del Esequibo

Dólar: 35,41 – Paralelo: 36,72 – Bitcoin: 37.409,20

RCTV cumpliría 70 años trasmitiendo buena Tv

Alcaldesa de El Tigre decretó «día de júbilo no laborable» este 16 Nov

Cerca de 12 mil waraos viven en el Esequibo del lado de Guyana

Denuncian situación irregular en el aeropuerto de Maiquetía: retienen a venezolanos devueltos de Islandia

Funcionarios de la DGCIM arrestan a Alejandro Celis, ex fiscal del Ministerio Público en el estado Táchira

Mastercard anuncia lanzamiento en Venezuela de su tarjeta débito que permite pagos en línea

En video viral… Funcionarias de PoliCaracas usan punto de venta electrónico para modernizar el «matraqueo»

Carlos Prosperi negó haber salido de la directiva de Acción Democrática.

Usuarios de Chase Bank reportan inconvenientes para realizar pagos con Zelle en Venezuela.

Colas, reclamos y denuncias en la venta de boletos para el segundo concierto de Karol G en Caracas.

INTERNACIONALES

Netanyahu sobre las palabras del presidente Erdogan: “Él llama a Israel un Estado terrorista pero en realidad apoya al Estado terrorista de Hamás. Él mismo bombardeó pueblos turcos dentro de las fronteras de Turquía.

Las Fuerzas de Defensa de Israel encontraron armamento del grupo terrorista Hamas en el principal hospital de Gaza

Un buque de guerra de la Armada de EE.UU. derribó en el Mar Rojo un dron que venía de Yemen.

A horas de la cumbre Biden-Xi, China aseguró que irá a la guerra si Taiwán insiste en buscar la independencia

Xi Jinping pide a Biden levantamiento de sanciones que «dañan los intereses legítimos de China»: «privar al pueblo de su derecho al desarrollo»

Biden y Xi llegan a un acuerdo para frenar la producción ilícita de fentanilo

Biden reitera que Xi es un «dictador» después de reunirse con él en San Francisco

Crisis en España: Pablo Iglesias anuncia la ruptura de Podemos con Sumar tras el ninguneo a Irene Montero

Irán acumula más uranio cercano al nivel de uso militar y dificulta vigilancia de la ONU

Un alto el fuego de tres días a cambio de 50 rehenes: revelan las condiciones que pretende imponer Hamás en Catar

Hezbolá se infiltró en Colombia y se alió con Maduro: una investigación que lo revela todo

México: el nuevo salvavidas de Cuba ante incapacidad de procesar petróleo venezolano

Justicia francesa emite orden de arresto contra el presidente sirio, Bachar al Asad, por uso de armas químicas

El Gobierno colombiano anuncia que se reanuda el diálogo con disidencia de las Farc

Feijóo: Esta investidura es un fraude, porque no es lo que votaron los españoles

La OEA volvió a criticar los ataques contra el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Ola de calor histórica en Brasil: la sensación térmica en Río de Janeiro se acerca a los 60 °C

Finlandia cerrará este jueves los pasos fronterizos en su frontera con Rusia para “garantizar la seguridad nacional”.

Exdirectora demanda a Asociación Americana de la Diabetes por despedirla por negarse a promover Splenda.

Crean el sistema de pronóstico meteorológico «más preciso del mundo» con IA

Asesinan a venezolano tras bailar con la novia de un «narco» en Medellín

Alcalde de Nueva York anuncia recortes en seguridad escolar y ratifica que no hay espacios en albergues para migrantes

Abascal compara polémica investidura de Sánchez con la llegada al poder de Chávez, Maduro y Hitler

El Congreso español vota hoy la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno

Feijóo alza la voz ante Sánchez: No soy presidente, porque no me vendo ni vendo a los españoles

La decimotercera noche de protestas en España contra el PSOE acaba con 14 detenidos

Gustavo Petro viajará a Venezuela el próximo 18 de noviembre, inmediatamente después de su viaje a EEUU

Boric dice que el plebiscito de 2023 será último intento de reforma constitucional en Chile

Liberan a cinco personas que estaban secuestradas en el noreste de Colombia

México rechaza las medidas antiinmigrantes aprobadas por el Congreso de Texas

Estudio estadístico en EEUU: «Trump ganaría un segundo mandato presidencial en 2024»

Regulador de EEUU da luz verde a Space X para lanzar su Starship el viernes.

Congresista republicano Mario Diaz-Balart califica de «idiota» política de Biden que alivianó sanciones a Nicolás Maduro: «ayudar a la dictadura en Venezuela, ayuda a los peores sectores terroristas»

Dos senadores republicanos exigieron explicaciones a la Fiscalía estadounidense y al Departamento de Estado sobre estatus de solicitud de arresto y extradición de Nicolás Maduro

Turista venezolana muere al ser impactada por un rayo en una playa de Colombia

EEUU: La crisis migratoria en Chicago se verá agravada por el frío

Nueva maquinaria para rescatar a obreros atrapados más de 100 horas en un túnel en India

La Justicia colombiana abre investigación sobre el notable aumento patrimonial de Piedad Córdoba

Nueva York demanda a PepsiCo por contaminar un río con sus envases de plástico

Facebook e Instagram permitirán a los anunciantes políticos decir que las elecciones pasadas fueron “amañadas” o “robadas”.

Realizan el primer vuelo de demostración de un taxi aéreo eléctrico en Nueva York

Inauguran el castillo inflable más grande del mundo en Florida

Sebastián Yatra impulsa la siembra de un millón de árboles «para un futuro más verde»

Jimmy Kimmel repetirá como anfitrión de los Oscar en su 96 edición

Una agencia de viajes ofrece un crucero temático sobre Taylor Swift por el Caribe en 2024

Diana Carolina Silva, Miss Venezuela 2023, brilló en la ronda preliminar del Miss Universo en El Salvador

DEPORTES

Venezuela enfrentará a Ecuador con la ilusión de seguir avanzando hacia el Mundial

Miranda ocupó el primer lugar del XXI Campeonato Nacional Mixto de Hapkido

Segundo Abierto venezolano de Jiu Jitsu brasilero inicia el sábado en Valencia

La Vinotinto Sub-17 empató a México con 10 jugadores y depende de sí misma para llegar a octavos de final

Con hit de Angelo Castellanos Magallanes deja en el terreno a los Leones del Caracas 3×2 y le gana por primera vez en esta Temporada

El venezolano Alex Ramírez recibe un nuevo reconocimiento en Japón

Nuevo conflicto para Neymar: fue denunciado por una ex empleada en Francia

Blake Snell y Gerrit Cole, ganadores del premio Cy Young en Grandes Ligas

