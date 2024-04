Ruta electoral: Vía para cambiar el sistema político que fracasó en Venezuela, según Jesús Mendoza #2Abr

- Publicidad -

La ruta para el cambio en Venezuela es la electoral, así lo afirma Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centro Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FUC-UCV).

El dirigente estudiantil dice que, para cambiar el sistema político y económico que ha fracasado en el país, es necesaria la ruta electoral. «la única manera de cambiarlo es la ruta electoral y creemos y seguimos creyendo en esa», expresó.

En su último discurso dirigido al país descartó abstención como opción para lograr la transición política en Venezuela.

«No vamos a estar en la ruta de la abstención, no vamos a acompañar la ruta de la abstención, vamos a seguir aupando, acompañando, colaborando y haciendo todo lo que está en nuestras manos para ayudar y para seguir estando en la ruta electoral», agregó.

Mendoza aclaró que, en la ruta electoral hay otras dos rumbos «importantísimos». La ruta de la negociación y de la unidad, describió como dos caminos que deben acompañar al concepto principal.

Según el líder del movimiento estudiantil, la actualidad política en Venezuela necesita una «unidad real», para ello se requiere que la «dirigencia opositora esté a la altura del momento que estamos viviendo».

«Una unidad en la que toda la dirigencia opositora pueda entenderse y pueda realmente mostrar la unidad que el país necesita», resaltó.

No hay tiempo que perder para Venezuela

Sostiene que no hay tiempo que perder para concretar la «unidad» y detalló los casos que ejemplifican la urgencia de este acuerdo.

«No podemos perder más tiempo, la madre que no tiene que darle que comer al hijo no puede perder más tiempo, el estudiante que se retira de una carrera porque no tiene los accesos para poder seguir y tiene que trabajar no puede perder más tiempo, el paciente que está en un hospital y no tiene los medicamentos no puede perder más tiempo, pues la unidad no puede perder más tiempo y es indispensable que se dé la unidad y la dirigencia opositora esté a la altura de los momentos. Así que la ruta es clara, electoral, negociación y unidad», explicó Mendoza.

