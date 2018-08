Kat Kandy hace gala de su voz con “Todo es nuevo”

La joven cantante, de 14 años de edad, escribió con el reconocido productor Mr. A On The Beat el tema con el que se propone conquistar los corazones de América Latina y el mundo.

Después de ser apadrinada por el mismísimo cantante puertorriqueño Daddy Yankee en la cuarta temporada del reality show “La Voz Kids”, Kat Kandy impacta a América Latina y el mundo con el lanzamiento del tema y videoclip de “Todo es nuevo”.

Kat Kandy, admiradora de Adele, Ariana Grande y su mentor artístico Daddy Yankee, destaca que en “Todo es nuevo” fusiona el pop con unos ligeros toques de ritmos urbanos. El tema fue grabado en los estudios de Hit Central Records, ubicados en Miami, Florida, y producido en Ciudad de México.

El videoclip del sencillo fue dirigido por César Luis Films, grabado en varias locaciones de Lechería, estado Anzoátegui, y cuenta con la participación de Adriana Peña, animadora del programa “La Bomba”, de Televen. En el vídeo se logró plasmar una historia de amor que comienza en la niñez y va evolucionando en distintas etapas de la vida hasta llegar a la vejez.

Kat Kandy confiesa que cada vez que ve el video de “La voz kids” en el que Daddy Yankee, la seleccionó como parte de su equipo le dan escalofríos.

“Fue una experiencia inolvidable haber compartido con él y presentarme en esa tarima tan majestuosa y grande, en Estados Unidos. Todos los días pongo en práctica cada uno de los tips y consejos que me dio Daddy Yankee”, asegura.

La intérprete explica por qué cambió su nombre de Katherine Aponte a Kat Kandy.

“Sentí que necesitaba un refrescamiento, algo que me identificara mejor. Kat es el diminutivo de mi nombre y me parece que Kandy, como se pronuncia caramelo en inglés, le da un toque divertido que demuestra que puedo chantear y rapear. Además, ¿a quién no le gusta un candy?”, dice.

Adicional a “Todo es nuevo”, Kat Kandy realizó un featuring en la más reciente canción del cantante Micro Tdh, titulada “Baila con poder”. Dicho tema muestra la versatilidad de Kat al compartir esta canción con uno de los exponentes del trap más reconocidos en el país.