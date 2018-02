El Rincón de los Miércoles 07-02-2018

Teníamos casi la seguridad de recibir un comentario-respuesta del señor Alcalde Reyes sobre el problema de la carencia de agua en el casco central de la ciudad de Barquisimeto, planteado en este mismo espacio la semana pasada. No fue así, aunque mantenemos intacta la esperanza de que lo haga antes de c0oncluir este mes de febrero, gesto que aplaudirán sin reservas todas las familias que viven por el sector. Hidrolara, por otra parte, le haría un gran favor al Alcalde en el avance de su futura carrera política y le mostraría el nuevo rostro de la empresa como señal de autoridad cono absoluto jefe de la ciudad. Y aprovecho estas líneas para recordarle también la necesidad que tiene la capital musical de Venezuela de mejorar su aspecto físico, un verdadero desastre, Le cuento, señor Alcalde, que unos vándalos le causaron daños a la estatua ecuestre de nuestro Libertador y a nadie parece importarle. Ah y por favor, hagan una campaña para impedir que se coloque la basura en las calles y avenidas. La idea es no permitir la manipulación de los residuos sin ninguna consideración sanitaria. Nada más haga un pequeño tour por su ciudad para darse cuenta de los problemas mencionados. En lo sucesivo seguiré haciendo un inventario de necesidades como una contribución al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. (Aclaro que no tengo ninguna otra intención que no sea la de un arranque de barquisimetaneidad la que me impulsa hacerlo)

II

Se llama Georgina Rodríguez y es la madre del tercer hijo de Cristiano Ronaldo, una chica sin complejos de ninguna naturaleza, si mucho afán de ser famosa y una amante de los niños, tanto así ,que ayuda al jugador del Madrid en el proceso de crecimiento de sus otros vástagos. Hasta ahora la pareja no habla sobre una boda en el corto plazo, pero a juzgar cómo se llevan, es posible que CR7 pase por los altares en el menor tiempo posible……DEPORTES: Se avecinan eventos importantes para deleite de los que gustan de los deportes. En puertas los Juegos Nacionales y los primeros partidos de la ronda eliminatoria de la copa Libertadores donde figura como protagonista el Deportivo Lara que deberá enfrentar en primer término a la representación de Brasil y Colombia. Lo importantes que las instalaciones se encuentren en buen estado para evitar ”papelones” en esas fechas. (Y no digan que no se los dije)………FERIA: La tradicional – San Cristóbal ha pasado sin pena ni gloria. El deprimido Estado Táchira no contó esta vez con los asiduos visitantes reduciéndose el programa a la vuelta ciclística y a un par de festejos taurinos. Mérida, por su parte, confía en su atractivo turística para la convocatoria a la Feria del Sol para atraer a los visitantes, entre los cuales figura una buena porción de aficionados a la fiesta brava. No están muy convencidos los merideños para formar parte de celebrar los días de carnaval, incluso impidieron los desfiles por las calles de los celebrantes del Dios Momo, obligados a replegarse en señal de protesta por los problemas que sufre la población. Parece que hay diferencias de criterios entre la gobernación y la municipalidad a pesar de ser los titulares de esas instituciones miembros destacados de la oposición.

III

26 años, y parece una eternidad, el tiempo transcurrido desde el intento de golpe de Estado promovido por Hugo Chávez contra el Presidente Constitucional Carlos Andrés Pérez. Fue el primer paso para la llegada posteriormente de grupos izquierdistas al poder a nombre de la llamada Revolución socialista, culpable hoy de casi todos los males que padece este país. Nada más hay que comparar la Venezuela de ayer con la de hoy para convencer al más incrédulo de la enorme metida de pata de los venezolanos que votaron por la llegada de un socialismo que no ha aportado nada para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, y sí la causa de una hiperinflación destructora que parece indetenible. Venezuela tiene hoy una puntuación de 3,87 en el promedio medio de la democracia mundial en una escala de 0 a 10, solo superada por Cuba con 3,31. Curiosamente, en esta misma fecha el pueblo ecuatoriano ha decidido en una votación detener las aspiraciones de Rafael Correa, otro de los representantes del radicalismo de izquierda que pretendía aspirar de nuevo ser Presidente de la República para continuar desarrollando el socialismo del siglo XXI, que solo produjo lesiones al espíritu democrático del pueblo ecuatoriano. E n nuestra América solo quedan solo tres países con regímenes autoritarios: Cuba, Bolivia y Nicaragua donde se lucha por una democracia donde la libertad sea el estandarte de sus pueblos