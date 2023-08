Migrantes venezolanos como instrumento de Campaña en Colombia #10Ago

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

La migración venezolana da para todo, en algunos países aprovechan los talentos y para otros es la causa de todos los problemas.

En Colombia, por ejemplo, los migrantes nuevamente están en los discursos de los candidatos a las alcaldías y a las gobernaciones del país. Tan como ocurrió en la campaña presidencia de 2022, la historia se repite.

Por ejemplo, el candidato a la alcaldía de Bogotá y exministro de la Defensa, Diego Molano dijo este miércoles 9 de abril en una entrevista radiofónica, “esos venezolanos criminalaes que hoy roban, atracan y consideran que no les aplica la ley colombiana, los vamos a llevar a esa cárcel y luego los deportamos. Dos mil capturados venezolanos en el último mes y de esos solo 300 pueden ir a la cárcel. Eso no puede ser. El que delinque contra un colombiano y que pague la cárcel y luego lo deportamos…”

Venezolanos delincuentes a la cárcel. No más cuento que la ley colombiana no les aplica.



En Bogotá, delincuente que ataque a los ciudadanos será perseguido y puesto tras las rejas. @rcnradio @VocesRCN pic.twitter.com/w5ZHGyBFDJ — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) August 9, 2023

A raíz de estas declaraciones, la periodista venezolana, Paula Andrea Jiménez denunció que una vez más se instrumentalice la migración venezolana para la campaña electoral. “pasamos de Pasamos de desvenezolanizar la migración a venezolanizar la inseguridad”.

Bienvenidos (una vez +) a la instrumentalización de los migrantes en la campaña electoral en Colombia. Es Diego Molano, exministro de Defensa, candidato a alcaldía @Bogota Pasamos de "desvenezolanizar la migración" a "venezolanizar" la inseguridad ¡Grave!@BarometroX @Dejusticia https://t.co/uMmK7ZqdBF — Paula Andrea Jiménez (@PaulaAndreajv) August 9, 2023

Con la proliferación del crimen organizado transnacional, las autoridades colombianas, en más de una ocasión han generado discurso discriminatorios en contra de los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad venezolana. Discursos que resultan populares y cómodos porque permiten transferir responsabilidades de políticas publicas a un sector criminalizado desde la salida de su país de origen.

La instrumentalización de los migrantes para fines políticos también es una forma de violencia contra hombres y mujeres que abandonaron su país en busca de un lugar para sobrevivir.

