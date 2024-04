PulsoEmprearial Implicaciones del estrés laboral

- Publicidad -

El estrés laboral es una condición dinámica en la que el individuo se enfrenta a una oportunidad, restricción o exigencia relacionada con lo que se desea y de lo cual el resultado le parece incierto e importante. Observemos los componentes del estrés.

El estrés en sí no es necesariamente malo. Aunque por lo regular se trata de un contexto negativo, también tiene un valor. Es una oportunidad cuando ofrece una ganancia potencial; por ejemplo, consideremos el desempeño superior de un atleta. El atleta aprovecha el estrés para sobreponerse a la situación de estrés y rendir al máximo, de igual forma, muchos profesionales piensan que las presiones de grandes cargas de trabajo y plazos son restos positivos que mejoran la calidad de su trabajo y la satisfacción que le depara.

En general, el estrés se asocia con restricciones y demandas. La primera impide hacer lo que se desea y las segundas se refieren a la carencia de algo que se quiere. Así, cuando un estudiante presenta un examen en la universidad o un trabajador pasa por un examen de evaluación de desempeño en una organización, se siente estresado porque enfrenta oportunidades, restricciones y demandas. Una evaluación de desempeño conlleva a ascensos, mayores responsabilidades y aumento salariales. Pero una deficiente evaluación de desempeño impide que obtenga el ascenso.

Se necesitan dos condiciones para que el estrés potencial se haga real. Primero, debe percibirse una incertidumbre sobre los resultados y estos deben ser importantes. Cualesquiera que sean las condiciones, sólo se manifestará el estrés cuando hay una incertidumbre sobre si será posible aprovechar la oportunidad, vencer la restricción o evitar la carencia. Es decir, el estrés es mayor entre los individuos que no están seguros sobre si van a ganar o perder y menor para quienes piensan que su victoria o derrota es segura. Pero la importancia también es crucial. Si el resultado ganador o perdedor no es importante, no hay estrés. Si a la persona no le importa conservar el puesto de trabajo o conseguir un ascenso, no hay razones para sentirse estresado de realizar el examen de evaluación de desempeño de la organización. Existen tres conjuntos de factores que desencadenan el estrés laboral: ambientales, organizacionales e individuales. Que estos factores se conviertan en estrés real dependen de las diferencias individuales.

Msc. Julio Cesar Vargas

