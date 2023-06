VIDEO Tras retirarse de la primaria, recuerdan cuando Rausseo admitió que ir como independiente sería una estrategia para dividir #24Jun

Luego de que el humorista Benjamín Rausseo anunciara su retiro del proceso de primaria, usuarios en redes sociales han recordado el momento en que durante una entrevista negó que su candidatura formara parte de una estrategia para dividir a la oposición.

Hace poco más de un mes, Rausseo durante una conversación con el periodista Isnardo Bravo en VPI TV, afirmó ser un candidato de los factores democráticos interesado en participar en la primaria y negaba estar financiado por la administración de Nicolás Maduro.

Tal afirmación quedó plasmada en la respuesta emitida en la siguiente pregunta del comunicador social Isnardo Bravo:

“¿Usted no es candidato ni recibe dinero del gobierno?”, a lo que el humorista respondió:

«Un candidato que es del gobierno primero no me meto en las primarias. Un candidato que es del gobierno, para dividir, espera que hagan las primarias la oposición y me meto por mi lado», puntualizó en esa oportunidad.

Sin embargo, el tiempo hizo cambiar de opinión a Rausseo, quien en un comunicado indicó que ha decidido «mantenerse al margen» de la primaria convocada para el 22 de octubre, a pesar de que hace unas semanas anunció que ya había recolectado las firmas necesarias para postularse en esta contienda.

«Er Conde del Guácharo», como es conocido, ratificó en la misiva su «voluntad de luchar por la Presidencia de la República en la elección del 2024 con un mensaje inequívoco de reconciliación y reencuentro entre todos los venezolanos».

Para finalizar, en su carta Rausseo le deseó “suerte” a todos los precandidatos que se medirán en la primaria opositora, en la que se elegirá al abanderado unitario que se enfrente al candidato oficialista en 2024.

La verdad es que tiene lógica que Benjamín Rausseo, que aspira ser un candidato outsider y tal, no pase por el trámite de la primaria y evalúe competir en 2024 directamente contra todos… La cosa es lo que había dicho sobre la primaria pic.twitter.com/AntBQAEltg — Víctor Amaya (@victoramaya) June 24, 2023

