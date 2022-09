En Zulia sufren más de 7 horas sin luz: «¿Qué pasa Corpoelec?» #6Sep

- Publicidad -

Tras un breve descanso sin racionamiento eléctrico en muchos sectores, los cortes de electricidad arrecian desde este pasado fin de semana en Maracaibo, San Francisco y en los municipios de la Costa Oriental del Lago, con hasta más de siete horas diarias sin energía.

La situación es agobiante. Al calor típico de la región zuliana, lo que pone en riesgo a pacientes con hipertensión o en situación de cama, se suma la problemática del tiempo laboral a expensas de que llegue la electricidad.

«Yo hago mi comida en cocina eléctrica. Si no tengo dinero para comer afuera, me toca pasar hambre cuando no hay luz. En mi sector ya teníamos como tres meses que no se nos iba la luz, pero desde el sábado pasado se nos ha ido seguido, todos los días. Ahora, la situación es peor, porque no se va cuatro o cinco horas como los racionamientos eléctricos de antes, sino que se va hasta siete horas o más», es el testimonio de Marina Torres en el sector Tamanaco, ubicado en las adyacencias de Los Estanques en Maracaibo.

Las quejas abundan en las redes sociales. «La pesadilla de los constantes apagones eléctricos no cesa … Desde las 5 am el circuito 2 del municipio Miranda (Zulia) está sin luz», dijo el usuario @Silfredosanchez en Twitter.

Los ciudadanos se preguntan si los cortes son una medida de racionamiento eléctrico, y de ser así, cuestionan si aumentaron la cantidad de horas, ya que antes eran cinco horas diarias, pero las respuestas brillan por su ausencia por parte de Corpoelec. Hasta hora, no hay una posición oficial que atienda a las inquietudes de los zulianos.

«¿Qué pasa Corpoelec?», preguntan en el sector Lago Azul de Maracaibo, donde prevalece la incertidumbre en cuanto a qué hora puede irse la luz.

«Desde el sábado se va todos los días. Lo peor es que no sabemos a qué hora se puede ir, es incierto. Puede irse en la mañana, en la tarde o en la noche, a cualquier hora», dijo un residente de la zona.

Una versión que se maneja es que los cortes y fluctuaciones eléctricas son por fallas en el cable sub-lacustre, que proveen de energía a la zona occidental del Zulia desde la subestación El Tablazo, en el municipio costero de Miranda, hasta la subestación Cuatricentenario, en Maracaibo. Sin embargo, es un parte extraoficial, ya que Corpoelec no se ha pronunciando al respecto.

