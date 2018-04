Sobella Mejías: “No se han cumplido garantías Constitucionales para elección del #20May”

Para la elección presidencial del 20 de mayo no existen las mismas condiciones de procesos anteriores, no se han cumplido las garantías constitucionales, además se están violando derechos fundamentales de los electores, manifestó Sobella Mejías, ex rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el Foro: “Defendamos nuestro derecho a elegir con garantías electorales”, organizado por el capítulo Lara del Frente Amplio Venezuela Libre, la ex rectora del CNE analizó la “Constitución y el rol del pueblo en los procesos electorales”.

Le correspondió al magistrado Jorge Rosell disertar sobre el juicio contra el Presidente de la República, y al licenciado Carlos Arturo Ramírez Sánchez, miembro de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, el tema de la observación y las garantías electorales.

La moderación estuvo a cargo de la licenciada Ana María Capurcci.

La doctora Mejías expuso que una elección presidencial abarca normalmente un cronograma de 180 días y en este caso lo llevaron a 60 días.

La especialista cuestionó el manejo del registro electoral, columna vertebral de los procesos electorales, donde se requieren jornadas desplegadas durante tres meses como mínimo con puntos de actualización e inscripción de nuevos electores, con amplia difusión en todas las parroquias.

“A nivel nacional el CNE solo ha instalado 531 centros para el registroelectoral del 10 al 17 de febrero para 1.136 parroquias en 335 municipios, cercenando los derechos políticos, a la información y la participación de los ciudadanos, establecidos en el artículo 21 Constitucional, se está utilizando el registro electoral del año 2015, los jóvenes son los más afectados”.

Mejías dijo que está pendiente el registro electoral en el extranjero, donde los venezolanos no pueden participar porque el CNE está solicitando la permanencia legal de ese país donde residen cuando es un proceso nacional y el ejercicio del voto en el consulado se realiza en territorio venezolano.

“Hay una discriminación de los venezolanos que residen en Venezuela y quienes están fuera del país”.

No se está cumpliendo con el respeto al derecho político del reconocimiento de la oposición o de quienes piensan diferente al oficialismo y esa garantía constitucional de los venezolanos de asociarsecon fines políticos, según el artículo 67, fue castigado.

Los cronogramas electorales, según el artículo 77, deben ser aprobados con todas las normas y tenemos un proceso que son anunciados diariamente.

Tenemos a nivel nacional 34 mil centros de votación, 80 mil mesas electorales y no existe posibilidad de defender el voto, proceso que requiere de testigos, con personas capacitadas.

Los organismos subalternos deben ser despartidizados, hicieron un sorteo, pasó el proceso de adiestramiento pero son más de un millón de organismos subalternos que son los miembros de mesas que no existen.

Los coordinadores electorales son los mismos que pertenecen al partido de gobierno cuando la Constitución establece la despartidización y la obligación del poder electoral de hacer cumplir la normativa legal vigente, expresó la ex rectora Mejías.

Rosell: El Presidente puede ser detenido en cualquier país

El magistrado Jorge Rosell, coordinador del Frente Amplio Capítulo Lara, declaró que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) legítimo libre la orden de captura, el Presidente de Venezuela puede ser detenido en cualquier país.

Rosell explicó que el TSJ legítimo solicitó a la Asamblea Nacional y esta a su vez autorizó el juicio, en ese mismo instante el Presidente de la República debe cesar en sus funciones.

“Indiscutiblemente esto no tendrá efecto en Venezuela, pero en el resto del mundo donde se reconoce al TSJ en el exilio como el tribunal legítimo venezolano, tendrá los efectos consiguientes”.

Las decisiones que tome el TSJ van a tener efectos en el caso de que el país en el cual va dirigida la orden reconozca a ese tribunal. El TSJ en Panamá tiene su sede, Colombia cedió el Congreso para que el TSJ pudiera sesionar con relación al antejuicio de mérito al Presidente de la República.

Todos los países del mundo occidental democrático, fuera de algunos tres o cuatro de América Latina, reconocen a la Asamblea Nacional venezolana que designó a los magistrados, quienes a su vez rechazan como ilegitima a la Asamblea Nacional Constituyente, reconocen las ordenes emanadas del TSJ en el exilio.

“El TSJ legítimo debe ahora librar la orden de captura del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en este caso, si eso se acepta podría ser detenido en cualquier país. Recordemos el caso de Alberto Fujimori, quien siendo presidente de Perú se fue a Japón donde lo detuvieron. En el caso de Augusto Pinochet, que estuvo fuera de la Presidencia de la República de Chile fue detenido en el exterior y remitido a Chile, existe jurisprudencia en ese respecto”, expresó el magistrado Rosell.

Proceso comicial atípico

El licenciado en ciencias actuariales (UCV), Carlos Ramírez Sánchez, miembro de la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, manifestó que la elección presidencial del 20 de mayo no cumplió con los lapsos establecidos de seis meses como mínimo para organizar el evento comicial.

“La población está inquieta, este es un proceso comicial atípico, para algunos es ilegal”, expresó Ramírez.

La Red de Observación Electoral Asamblea de Educación, acreditada por el CNE, tiene 18 años participando en la observación de las elecciones, estará desplegada el 20 de mayo en 700 puntos a nivel nacional.